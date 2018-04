Desființarea Colegiului de Marină „Alexandru Ioan Cuza“, nepăsare sau interese obscure?!

Un caz extrem de important ne-a fost adus la cunoştinţă de către colectivul Colegiului Tehnic de Marină Alexandru Ioan Cuza, părinţi, profesori şi elevi laolaltă, care atrag atenţia, foarte detaliat, asupra unei stări imposibile de fapt. Pe scurt, este vorba despre reînființarea Colegiului Militar de Marină Alexandru Ioan Cuza și relocarea Colegiului Tehnic de Marină Alexandru Ioan Cuza în imobilul fostei Școli Generale nr. 15 „Grigore Antipa“, aflată în „buricul“ târgului, la Gară (?!), potrivit edilului. Ce să vezi? Această fostă școală se află la 6 stații depărtare de gară, la marginea orașului, iar edilul ori nu își cunoaște propriul oraș, ori există „doar interese obscure (prin cetate umblă vorba că în locul spațiului pe care îl deține Colegiul Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza" și în care se va înființa Liceul Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza" se va primi din partea MApN teren care va intra în posesia Primăriei Constanța“. Pare a fi încă un caz în care Primăria îşi dă cu părerea, fără să ştie situaţia din teren şi decide soarta a aproape 1.600 de constănţeni, fără să-i pese de urmări. Din cauza timpului scurt pe care l-am avut la dispoziţie, redăm în continuare „Scrisoarea deschisă” a respectivului colectiv, urmând ca, în viitorul apropiat, să revenim cu detalii.

„Scrisoare deschisă

Către conducătorii cetății TOMIS (actual oraș Constanța) şi către guvernanții acestei ţări

De aproape 3 decenii suntem generația de sacrificiu, acum şi copiii noștri devin la fel?

Noi, părinţii elevilor Colegiului Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza" suntem revoltați şi stupefiați de HCLM-urile nr. 53/2018 şi 60/2018. Aceste HCLM-uri date în regim de urgenţă, au fost emise pentru reînființarea Colegiului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza" și, în acelaşi timp, relocarea Colegiului Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza" în imobilul fostei Școli Generale nr. 15 "Grigore Antipa".

Atragem atenția de la început că nu suntem împotriva reînființării Liceului Militar de Marină, cum nu înțelegem de ce acesta s-a desființat acum 20 de ani. Dimpotrivă, considerăm că este bine, cel puțin pentru concurența şcolară, dar această înființare nu se poate face încălcând atât legea, cât şi viitorul celor 570 de elevi, părinți, profesori şi personal auxiliar (în total peste 1.600 de persoane implicate direct) ai actualului Colegiu Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza", instituție înființată în 1975, cu o tradiție şi cu rezultate bune în România şi actual singura de profil din țară, care datorită aceastei relocări se va desființa.

Datele prin care noi ca părinții, considerăm ca această "relocare" va duce la desființarea colegiului, indiferent de ce zic conducătorii, sunt următoarele:

1. Suprafața construită a Colegiului Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza" este de 4,583 mp plus teren aferent de 22,080 mp, dupa cum reiese din anexele HCLM 53/23.02.2018, iar fosta Școala Generală 15 "Grigore Antipa" are o suprafață construită de 853 mp în care funcționează 12 săli de clasă, plus terenul aferent de 5,343 mp, fără internat, sală de sport, cantină, atelier, bibliotecă încăpătoare.

2. Colegiul Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza" are la ora actuală elevi care acoperă 25 săli de clasă, ateliere specializate, bibliotecă, sală de sport, cantină, internat, cabinete şi toate dotările necesare unei foarte bune funcționări, dotări care s-au achiziţionat de-a lungul a 43 de ani de funcționare.

3. Nu știm cum s-au făcut analizele dar, doar din aceste 2 puncte se poate constata, fără echivoc, că nu există capacitatea fizică ca materialul didactic să fie folosit în modul pentru care a fost iniţiat/înfiinţat prin aşa zisa relocare într-un spaţiu de 5 ori mai mic, fără să mai punem la socoteală lipsa sălii de sport, a internatului, a cantinei, cât şi a imposibilității de a se putea învăța în condiții optime, elevii fiind obligați să învețe în două schimburi, chiar şi așa nu este spațiu destul pentru a cuprinde tot colectivul de elevi, decât doar dacă nu se mai înființează clasele a IX-a, asta ducând iar la desființarea Colegiului Tehnic, dar în 3 ani, toate astea sunt ca şi cum am băga o balenă într-o conservă.

4. În privința internatului, acesta va fi pus la dispozitie în altă locație, la 2 km distanță de şcoală, dar cunoaștem că el este nepopulat şi într-o stare nepropice de a funcţiona, "în reabilitare", după cum apare pe site-ul liceului "C.A. Rossetti", unde se presupune că se va muta internatul. În realitate, este dezafectat.

5. În privința cantinei nu vă putem informa pentru că nici noi nu știm prin ce artificiu s-ar putea rezolva.

6. Această relocare se dorește a se face începând cu noul an şcolar 2018-2019, relocare care pe lângă faptul că este improprie, nu dă nici măcar timpul necesar pentru a se face modificările la noua locație pentru a putea funcționa în condiții minime, având în vedere că există şi sesiunea de examene pentru accederea elevilor în clasa a IX-a, cât şi examenul de bacalaureat.

7. Menționăm că în planul de deschidere a Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza" care se va înființa, figurează 100 de elevi, echivalentul a 5 săli de clasă, care se presupune că se vor ocupa.

Pe lângă aceste date, vrem să mai aducem la cunoștință că noii locații - fosta Școală Generală nr.15 "Grigore Antipa" îi trebuiesc noi autorizații și avize sanitare, PSI, precum şi acreditările necesare date de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, căci altfel instituția se consideră desființată conform art. 31 din HG.22/25.01.2007. Aceste acreditări trebuie să întrunească niște aspecte bine definite în metodologia acestei Instituții, A.R.A.C.I.P., cel puțin privind doar baza materială pe care o deţine instituția, aceste autorizații avize şi acreditări nu pot fi obținute în termenul legal şi optim pentru a începe anul scolar 2018-2019. Să nu știe Domnul Primar Decebal Făgădău (ce nume mare în istorie - Decebal, unul a unit, altul dezbină), că există riscul de a se încălca legea neavând toate autorizațiile şi avizele - ne-am mira.

Noi, părinții, profesorii, elevii precum şi personalul auxiliar nu am fost informați nici în scris şi nici altcumva - nu s-a făcut vreo întâlnire cu vreo persoană desemnată de către autoritatea locală, încălcându-se astfel Legea 52/2003 - transparența decizională. Ar fi interesant şi liniştitor poate, să știm și noi care sunt situațiile circumstanțiale excepționale conform art.7 alin.13.

(13) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare , de care credem că s-a prevalat Consiliul Local pentru adoptarea acestor HCLM-uri in procedură de urgență, cataclisme, incendii, inundații, etc.

În luna ianuarie 2018, în urma unor articole apărute în presa locală, elevii Colegiului Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza", au ieșit în recreația mare într-o forma de protest împotriva încercării de "relocare" a instituției în care învață; imediat după aceasta formă de protest, colectivul a fost înștiințat că se abandonează ideea de "relocare" și nu se va mai face nici un schimb. Cu toate astea, pe data de 22.02.2018, am fost înştiinţati, de către Doamna Director a Colegiului Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza", într-o ședință de urgență a părinților, că pe data de 23.02.2018, a doua zi, la ora 12:00 se va vota în Consiliul Local HCLM 53/2018, scoaterea din patrimoniu a clădirii.

Suntem convinși că au căutat tot felul de tertipuri în legi pentru a găsi o variantă prin care să iasa basma curată, călcând în picioare şi Constituţia şi Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.

Nu cunoaștem să existe aviz din partea Ministerului Educației pentru această mutare, părinții, elevii şi cadrele didactice nu au fost anunțaţi, iar dacă nu există acest aviz înseamnă încă o dovadă în plus că se dorește desființarea acestui Colegiu Tehnic, singurul din țară ca profil - nu putem crede decât că există doar interese obscure (prin cetate umblă vorba că în locul spațiului pe care îl deține Colegiul Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza" și în care se va înființa Liceul Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza" se va primi din partea MApN teren care va intra în posesia Primăriei Constanța, bineînțeles că vor primi ceva mai multe hectare - doar sunt 4.500 mp de construcție în plus. Nu știm dacă este adevărat sau fals, dar ne surprinde graba şi felul în care s-a lucrat, și ne mai surprinde mica diferență de nume a instituțiilor, pentru că nu este o schimbare de profil a instituțiilor, ci sunt instituții separate și distincte.

Fără precedent în România!

Ne aflăm în fața unor distrugeri foarte greu de reparat, dacă nu imposibil, prin distrugerea singurului Colegiu Tehnic de Marină din țară, (oare trebuie să așteptăm și noi 20 de ani de a se reface după aceea?), în condițiile în care acum 20 de ani Liceul Militar de Marină s-a desființat din lipsă de elevi, din câte ştim.

Ne mai aflăm în fața unui caz fără precedent în Romania, căruia dacă i se va da curs, vom mai deschide încă o cale de a se mai face tot felul de matrapazlîcuri.

Nu credem că există neputința financiară a Primăriei Constanța condusă de domnul primar Decebal Făgădău, în condițiile în care nu s-au făcut investiții de 8 ani în această instituție, reparațiile şi renovările s-au făcut de către și cu ajutorul părinților. Neputința financiară? Când s-au alocat pe bugetul pe 2017, aproximativ 400.000 lei pentru cabine de pază (pentru ce atâtea, iar nu știm) şi acesta este doar un exemplu, probabil, vor să ne facă copiii paznici.

În bugetul pe anul 2018, afișat pe site-ul Primăriei, Colegiul Tehnic de Marină Alexandru Ioan Cuza are printre cele mai mici bugete (230.000 ron) dintre instituțiile preuniversitare, un buget care este depășit de multe școlii generale din municipiul Constanța. Motivul banilor sau fapyul că instituția este mare consumatoare financiar nu stă în picioare.

Dintr-un interviu al domnului primar din data de 13.03.2018, în ziarul REPLICA de Constanța avem informația: „Școala 15 arată oricum mai bine astăzi dec ât arată Liceul Alexandru Ioan Cuza, dar noi deja am făcut toate demersurile premergătoare acestui proiect. În cea mai recentă ședință extraordinară am aprobat transferul către Navrom al noilor structuri. Așteptăm solicitarea, astfel încât să le putem aloca finanțarea și sunt convins că din toamnă vor începe cursurile așa cum cred că o pot face chiar de mâine. Va trebui doar o acomodare pentru clasele suplimentare și pentru laboratoare, plus dotările specifice. Au spațiu, au sprijinul nostru, vor avea toți banii pe care îi solicită.

Căminul și cantina – acolo este puțin mai greu, tocmai de aceea cred că doamna director se va canaliza cu prioritate spre reabilitarea căminului. Avantajele sunt mult mai mari. Au sprijinul nostru și sunt amplasați în buricul târgului, la gară. Orice sumă e necesară, o vor avea. Nu cred că e nevoie de cine știe ce licitație. Pe lucrări se pot face lucrări simplificate până într-un prag de 100.000 de euro“, a spus primarul Constanței, Decebal Făgădău.

Cu certitudine, concluzia trasă de noi toți cei implicați este: exist ă bani , doar dacă se dorește și se vrea, nu există când te duci cu proiecte pentru a găsi modalitatea de a face mai multă economie cum a fost exemplul proiectului depus de doamna director Negreț Iuliana privind o centrală autonomă pe gaz pentru a reduce costurile și a fost refuzată - poate și de aici gestul de demnitate al doamnei director de a-și da demisia. În plus, amintim că fosta Școala generala nr. 15 nu este la Gară, așa cum susține domnul primar, ci la 6 stații de autobuz de la Gară, la marginea orașului.

Dacă există alte motive temeinice prin care se dovedește necesitatea desființării acestei unități de învățământ, am vrea să știm care sunt acelea pentru a lua măsurile necesare noi, ca părinți, de a oferi copiilor noștri cele mai bune șanse la un învățământ solid, de a încerca să îi facem să nu se mai gândească la plecarea din țară, ca inteligența și beneficiile să le ofere acestei țări greu încercate; să oferim profesorilor implicați să-și facă, în continuare, datoria, pentru că și-o fac foarte bine. Ar trebui să oferiți liniște părinților că instituția de învățământ în care copiii lor s-au angajat să-și consolideze viitorul, le va oferi cele mai bune condiții pentru dezvoltarea lor personală, precum și personalul auxiliar care să contribuie la îngrijirea copiilor și a instituției.

La fel considerăm că și înființarea Colegiului Militar de Marină este necesară și benefică pentru acest oraș și pentru această țară, dar asta nu se poate face în orice condiții. „Egalitatea în drepturi (1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări“ - unde este egalitatea sau nediscriminarea când dai afară 570 de elevi cu cadre didactice cu tot, îi iei patrimoniu și aduci ipotetic 100 de elevi în loc?!

Amintim că MApN are spații din belșug în unitățile militare din oraș după desființarea multor unității militare, au unde să facă 10 licee, nu dându-ne pe noi la o parte pentru a intra ei. Ne întrebăm și cum oamenii din armată (cei care au decis) au putut accepta să semneze probabil un protocol, fără să țină cont că au de apărat, într-un fel sau altul, locuitorii acestei țări de nedreptăți. Acesta (Colegiul Tehnic de Marină Alexandru Ioan Cuza) nu este un spațiu dezafectat, este o instituție funcțională, bine îngrijită, care își face datoria de la înființare - din 1975, și până în prezent, și care are rezultate însemnate la învățătură. Noi, „prostimea“ disperată să-și crească copiii cât mai bine și care suntem folosiți doar când votăm, în rest suntem călcați în picioare pentru bunele afaceri ale conducătorilor cetății, ne întrebăm: „Doamne, pe când alţii huzuresc mereu,/Pentru ce eu singur să muncesc din „greu?...“, sperăm să nu primim același răspuns din fabula lui G. Topârceanu: „Pentru că eşti bou...“

Refuzăm să credem că se poate întâmpla așa ceva, chiar dacă ce vedem în ultimii ani ar trebui să nu ne mai mire. Refuzăm să credem că realitatea mai poate accepta așa de multe neajunsuri, și dorim să credem, măcar în Săptămana Mare, că le va lumina gândirea conducătorilor noștrii să numai distrugă ceva bun și care funcționează în România. Așteptăm răspuns în urma celor scrise.“