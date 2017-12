Desfiinţarea funcţiilor de educatoare şi învăţător, aberantă

Deşi a dispărut de aproape un an din vieţile noastre, efectul Funeriu îşi face încă simţită prezenţa, o prezenţă otrăvitoare şi dezagreabilă, care a reuşit să distrugă, fără drept de apel, tot ce ţine de Învăţământul românesc. Pe măsură ce trece timpul, din Legea Educaţiei Naţionale marca Funeriu, mai cade câte un pietroi, care îngreunează mersul şi aşa deloc uşor al lucrurilor în sistem. Încercând să contracareze furtuna stârnită de eliminarea funcţiilor de educatoare şi învăţătoare, în superhaosul din învăţământul preşcolar (vezi clasa zero şi harababura din şcoli), sindicaliştii consideră că respectiva lege este o aberaţie. Preşedinte Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ (FSI) \"Spiru Haret\", Marius Nistor, a precizat, ieri, într-un comunicat de presă, că Legea Educaţiei adoptată în mandatul lui Daniel Funeriu, care a eliminat funcţiile de educatoare şi învăţător, înlocuindu-le cu cele de \"profesor pentru învăţământul preşcolar\" şi, respectiv, \"profesor pentru învăţământul primar\", este imposibil de pus în practică. \"Aşa cum am semnalat şi la momentul adoptării Legii Educaţiei, FSI “Spiru Haret” consideră total aberantă desfiinţarea acestor funcţii didactice, în condiţiile în care în sistemul de învăţământ preuniversitar funcţionează, în prezent, aproximativ 14.300 de educatori şi 28.500 de învăţători\", a spus Marius Nistor. Liderul sindical a precizat că experienţa unui an de aplicare a \"Legii Funeriu\" a demonstrat încă o dată că disciplinele didactice, pedagogice şi practica de specialitate pe care un elev le asimilează în cei patru sau cinci ani de pregătire într-un liceu pedagogic nu pot fi înlocuite cu competenţele pedagogice, teoretice şi practice dobândite pe parcursul unui ciclu universitar de licenţă. \"Este adevărat că Legea Educaţiei crease posibilitatea echivalării studiilor, dar realitatea a demonstrat că nu toţi învăţătorii sau educatoarele se încadrau în dispoziţiile referitoare la echivalări sau nu aveau posibilitatea de a face demersurile educaţionale şi formale necesare pentru a deveni profesori\", a mai spus liderul sindical. El merge mai departe şi precizează că aplicarea prevederilor legale ar fi avut drept consecinţă concedierea tuturor învăţătoarelor şi educatoarelor cu studii neechivalate, deoarece funcţiile pe care erau încadrate nu mai erau reglementate de lege.

Astfel, prin adoptarea OUG 92/2012, Ministerul Educaţiei a găsit o soluţie de compromis pentru rezolvarea situaţiei, apelând şi la consultarea organizaţiilor sindicale, a mai spus liderul FSI \"Spiru Haret\". În acest fel au fost reintroduse funcţiile de educatoare şi învăţător, astfel încât cadrele didactice aflate în această situaţie \"să nu se teamă pentru posturile lor şi să nu existe posibilitatea de a fi îndepărtate din sistem. Ministerul Educaţiei a optat pentru cele două condiţionări (absolvirea studiilor universitare de licenţă şi termenul de “6 ani”), în urma avizelor pe care era obligat să le obţină de la celelalte ministere implicate, astfel ca ordonanţa să poată fi adoptată\", a mai arătat Nistor.

Federaţia \"Spiru Haret\" consideră că această soluţie este una de compromis şi ar trebui să aibă un caracter tranzitoriu, singura modalitate de îndreptare a aberaţiilor din actuala lege a educaţiei fiind adoptarea unui nou cadru normativ, care să se bazeze pe o analiză reală, completă şi coerentă a realităţilor din sistemul de învăţământ preuniversitar, a adăugat liderul sindical.