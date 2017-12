Deşi multimilionară, Keira Knightley susține că trăiește cu 50.000 de dolari pe an

Actrița britanică Keira Knightley, cu o avere estimată la circa 50 de milioane de dolari, susține că a decis să trăiască cu doar 50.000 de dolari pe an, deoarece "banii te alienează", relatează sâmbătă Daily Mail. Keira, în vârstă de 29 de ani, a făcut această declarație în cadrul unui interviu recent acordat revistei Glamour. "Dacă doresc sau am nevoie de ceva ce depășește această sumă, cumpăr, dar, în general, mă mențin în jurul acesteia", a precizat Knightley, cu referire la "plafonul" de 50.000 de dolari pe an. "Cred că un stil de viață luxos te împiedică să petreci timp cu oameni care nu au un astfel de stil de viață. Te alienează. Unele dintre cele mai plăcute și mai distractive momente au fost în cele mai puțin luxoase locuri", a adăugat actrița cunoscută pentru rolurile din "Atonement" și "Love Actually".