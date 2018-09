Deși suntem săraci, mai facem și risipă

România gestionează foarte prost banii, iar la o inflaţie de 5% pe an, populaţia pierde șapte milioane lei, a declarat marţi vicepreşedintele Autorităţii pentru Supraveghere Financiară (ASF), Mircea Ursache - „Stăm pe 150 milioane lei în conturi curente, cu dobândă practic zero. La o inflaţie de 5%, pierdem șapte milioane lei. Nici companiile nu o duc mai bine. Continuă să se finanţeze prin sistemul bancar. Lipsesc și listările la bursă. Practic, din 2014 încoace nu am mai avut o listare a vreunei companii românești de stat, care să se capitalizeze, să se finanțeze prin piața de capital. E un semn rău. Polonia, spre exemplu, pe a cărei bursă sunt listate 561 de companii, dintre care 23 de bănci, a avansat luni la stadiul de piață dezvoltată. În România, abia dacă avem 85 de firme listate“.