Designerul Ana Maria Cornea a reinventat „Femeia de altădată”

După ce, vara trecută, a adus un tribut feminităţii absolute clasice, prin colecţia „Între Venus şi Afrodita”, creatoarea de modă Ana Maria Cornea şi-a dedicat cea mai recentă colecţie frumuseţii interbelice. Este vorba despre colecţia „La femme d’antan” / „Femeia de altădată”. Parafrazându-l pe faimosul poet francez Francois Villon, Ana Maria s-a întrebat „Unde sunt femeile de altădată?”, iar rezultatul s-a concretizat în creaţii originale.

DE LA SIBIU LA CONSTANŢA Colecţia a fost prezentată, zilele trecute, la Feeric Fashion Days, în Sibiu, într-un cadru mirific, la Muzeul Brukenthal, şi urmează să fie prezenată şi la Sibiu Fashion Days, în perioada 11-12 iulie. După aceea, Ana Maria Cornea şi „Femeia de altădată” vor ajunge la Constanţa, în prima jumătate a lunii august, în cadrul unui eveniment special, care va avea loc în aer liber şi care va fi animat şi de muzica momentului, în interpretarea unor artişti precum Antonia şi Alex Velea.

Prin „La femme d’antan”, designerul Ana Maria Cornea propune o întoarcere în timp la frumuseţea simbolică a anilor ’30, reconstituind prin croiuri şi materiale atmosfera iconică în care fiecare femeie şi-ar fi dorit să trăiască şi în care fiecare bărbat şi-ar fi dorit să stea alături de ea.

VOAL, MĂTASE, TUL ŞI MISTER Piesa centrală a colecţiei „La femme d’antan” este rochia, fie că este lungă, midi sau scurtă, din materiale bogate, care reiterează strălucirea anilor ’30 şi accentuează misterul feminin prin folosirea voalului, dar şi a mătăsii, dantelei, tulului şi a taftalei, cu inserţii de paiete şi broderii. Roşul rămâne culoarea supremă, completată de tonuri vibrante de mov, verde, turcoaz, fuchsia, albastru-cerneală, dar şi de nuanţe neutre, precum crem şi somon.

ÎNTRE DESIGN VESTIMENTAR ŞI PICTURĂ Absolventă a Liceului de Arte din Braşov şi a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, secţia Design vestimentar, Ana Maria Cornea este un artist complet. Pasionată în egală măsură de design vestimentar şi de pictură, creatoarea şi-a urmat vocaţia artistică de la o vârstă foarte fragedă. Deţinătoare a numeroase premii naţionale şi autoarea unor expoziţii de pictură şi artă decorativă, Ana Maria a evoluat, an de an, în domeniul artistic. În 2006, a pus bazele brandului care îi poartă numele. După o perioadă în care s-a făcut remarcată drept unul dintre cei mai competitivi stilişti români, având colaborări meritorii cu artişti, persoane publice, reviste, show-uri TV şi proiecte inedite, inclusiv cu echipa Fashion TV România, Ana Maria a revenit, în 2013, pe scena designului vestimentar cu o primă colecţie de primavară-vară, concepută ca un tribut adus feminităţii absolute, „Între Venus şi Afrodita“, iar apoi a urmat colecţia de toamnă-iarnă 2013-2014 „Huntress and Seductress”.