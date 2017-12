CLASAT Dosarul tragediei rutiere care a avut loc în luna noiembrie 2009, pe DN 22 C, ce face legătura între Tulcea şi Constanţa, în apropierea localităţii Piatra, Popasul Taşaul, a fost clasat de procurori deoarece Nicolae Cojocea, de 54 de ani, din Constanţa, şoferul vinovat, a decedat în accident. „După ce am soluţionat cazul, familiile victimelor au putut fi despăgubite civil de către firma de asigurări cu care a avut încheiat RCA-ul societatea Trace Trans SRL Constanţa, la care era angajat şoferul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, procuror Zafer Sadâc. În cazul în care rudele victimelor sunt nemulţumite de sumele primite şi nu se înţeleg cu firma de asigurări şi cu societatea Trace Trans, ele pot apela la instanţă pentru a-şi rezolva litigiul civil.

COLIZIUNE FRONTALĂ Reamintim că accidentul rutier s-a produs pe 5 noiembrie 2009, la scurt timp după ce microbuzul plin cu pasageri a plecat din Constanţa, spre Tulcea. La un moment dat, pe fondul neatenţiei în conducere, şoferul a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune frontală cu un tir folosit la transporturi agabaritice, care circula din sens opus. „Îmi aduc aminte că l-am văzut că a trecut linia continuă… Am încercat să-l evit, am tras de volan şi am intrat cu maşina în şanţ. Dar degeaba…Tot a intrat în mine“, a spus Ilie Bobiţiu, de 38 de ani, din Sibiu, şoferul tirului. Bărbatul lucra de câteva săptămâni în judeţul Constanţa şi transporta piese agabaritice la parcul de eoliene de la Fântânele. Coliziunea s-a produs sub privirile îngrozite ale pasagerilor din microbuz. „Am trecut pe lângă moarte. Eu stăteam chiar în spatele şoferului. Vorbea la telefonul mobil şi dicta nişte date din acte. S-a aplecat să ia ceva. Nu am apucat să mai spun nimic. Când am ridicat ochii, am văzut tirul şi am încremenit. Apoi totul s-a făcut negru“, a povestit Marin Ecner, de 22 de ani, din Pecineaga, unul dintre supravieţuitori. „Am văzut cum tirul venea din deal. În faţa noastră nu mai era nicio maşină. Şoferul nostru nu ştiu ce a făcut, am intrat direct în partea laterală a tirului“, a adăugat Valentin Nicoară, de 27 de ani, din Topolog, un alt pasager norocos care a scăpat cu viaţă.

OAMENI SFÂRTECAŢI Impactul dintre cele două vehicule a fost atât de puternic încât caroseria microbuzului de pe partea şoferului a fost secţionată. Toţi călătorii care se aflau pe scaunele din spatele conducătorului auto, la geam, au murit pe loc. Trupurile neînsufleţite ale lui Nicolae Cojocea, Cristina Becu, de 21 de ani, Ionel Dănilă, de 55 de ani, Elena Sandu, de 52 de ani, şi Maria Stamule, de 60 de ani, au fost sfârtecate şi împrăştiate pe carosabil. „Abia am reuşit să mă ridic. Am deschis uşa microbuzului şi m-am întins pe iarbă ca să îmi revin. Am stat aşa, cred, un minut. M-am dus după aceea din nou în microbuz şi cu încă un pasager am început să scoatem supravieţuitorii. Am resuscitat apoi o tânără care abia mai respira“, a povestit Marin Ecner. „Am tras o fată care era peste ceilalţi oameni. Nu mai respira! I-am făcut respiraţie gură la gură şi şi-a revenit puţin. Am mai scos apoi încă trei persoane care au fost duse la spital. Am tras de femeia din spatele microbuzului, dar murise deja, era ruptă. Am căutat şi şoferul, însă am văzut că între fiarele contorsionate rămăsese doar jumătate din el, restul trupului era aruncat între cabina şi remorca tirului“, a mai spus Valentin Nicoară.

CINCI MORŢI PE LOC Medicii sosiţi la locul accidentului au constatat că cinci persoane decedaseră pe loc şi patru fuseseră grav rănite. Pentru că exista riscul producerii unui incendiu, la accident au fost trimise şi două autospeciale de pompieri. Totodată, pentru scoaterea victimelor blocate în microbuz a fost necesară intervenţia echipajului de descarcerare. Poliţiştii au stabilit că şoferul fusese oprit în trafic, cu o jumătate de oră înainte de producerea accidentului, şi sancţionat de Poliţia Rutieră pentru că avea Inspecţia Tehnică Auto expirată cu o zi.