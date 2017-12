Despăgubiri de pînă la 600 euro pentru pasagerii curselor anulate

Pasagerii curselor aeriene care sînt anulate sau au întîrzieri şi cărora li se refuză îmbarcarea în alte aeronave, vor primi compensaţii cuprinse între 250 şi 600 euro. Aceasta este una dintre prevederile unei Hotărîri de Guvern care a intrat în vigoare în prima zi a acestui an. Hotărîrea are la bază Directiva Parlamentului European şi a Consiliului European din 2004 care stabileşte reguli comune privind compensarea pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării, respectiv întîrzierii zborurilor. Astfel, pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sau întîrziate, precum şi cei refuzaţi la îmbarcare, deşi aveau bilete cu confirmare, vor primi compensaţii cuprinse între 250 şi 600 de euro. Astfel, pentru zborurile de pînă în 1.500 kilometri compensaţia are o valoare de 250 euro, iar pentru zborurile intercomunitare, de peste 1.500 kilometri, compensaţia se va ridica la 400 euro. Pentru celelalte zboruri, compensaţia va fi de 600 euro. Prevederile normativului vor fi puse în aplicare de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. De asemenea, companiile aeriene care nu respectă drepturile pasagerilor vor fi penalizate, sancţiunile urmînd să fie definite prin acte normative ulterioare, iniţiate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat la sfîrşitul anului trecut că pasagerii curselor aeriene vor fi informaţi asupra drepturilor pe care le au în timpul zborurilor prin intermediul unor afişe care vor fi lipite în incinta aeroporturilor.