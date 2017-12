Despăgubiri pentru o parte din suprafaţele afectate de secetă în 2009?

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) a primit cereri pentru declararea stării de calamitate şi acordarea de despăgubiri pentru 1.328.356 hectare asigurate, din totalul de 2.593.130 hectare afectate de seceta din 2009, potrivit datelor furnizate de minister. Cele mai mari suprafaţe afectate de secetă sînt în judeţele Călăraşi, Galaţi, Vaslui, Constanţa, Buzău, Teleorman, Arad şi Vrancea. Astfel, în judeţul Călăraşi, din cele 295.796 hectare afectate de secetă sînt asigurate şi ar putea fi acordate despăgubiri pentru 219.734 hectare, în Galaţi, din cele 253.533 hectare afectate, ar putea fi despăgubite 90.372 hectare, iar în Vaslui din cele 247.958 hectare, ar putea fi acordate despăgubiri pentru 92.001 hectare. În judeţul Constanţa sînt asigurate şi vor putea fi primite despăgubiri pentru întreaga suprafaţă afectată de secetă, respectiv 208.670 hectare. În judeţul Buzău se solicită sprijin financiar pentru 61.116 hectare, din cele 199.753 hectare afectate de secetă, în judeţul Teleorman ar putea fi acordate despăgubiri pentru 107.509 hectare din 175.832 hectare afectate. În judeţul Arad, din cele 158.945 hectare afectate de seceta din această vară, doar 10.119 hectare sînt asigurate şi vor putea primi despăgubiri, iar în judeţul Vrancea 40.860 hectare din 134.547 hectare afectate ar putea fi despăgubite. Din totalul de 2.593.130 hectare afectate de secetă, cele mai multe sînt la culturile de grîu, secară şi triticale, iar din cele 1.038.683 hectare afectate, sînt asigurate şi vor putea primi despăgubiri 666.425 hectare. La culturile de porumb şi sorg, din cele 601.622 hectare sînt asigurate 113.121 hectare, iar pe segmentul de rapiţă 212.567 hectare vor putea primi despăgubiri din cele 241.505 hectare afectate de secetă. „În urma analizării situaţiilor primite de la Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţene, Ministerul Agriculturii a transmis, în data de 30 desptembrie, spre informare guvernului, Nota privind declararea stării de calamitate şi acordarea de despăgubiri pentru suprafeţele afectate de secetă, în vederea stabilirii sursei de finanţare pentru despăgubirea producătorilor agricoli. După analizarea Notei şi în funcţie de decizia luată de către Guvern, se va emite Hotărîrea de Guvern cu nivelul cuantumului ce urmează a fi acordat ca despăgubire, ţinînd cont de prevederile Legii nr. 381/2002”, se arată în datele MAPDR. Producţia de grîu din acest an se ridică la circa 5,2 milioane de tone, faţă de 2008 cînd s-a obţinut o producţie de grîu, secară şi triticale de 7.313.200 tone, cu circa 28% mai mult. Potrivit INS, după recoltarea a 99% din suprafaţa cultivată, producţia autohtonă de rapiţă pentru ulei a scăzut anul acesta cu 14,8%, la 573.500 tone, comparativ cu anul precedent, cînd au fost recoltate 673.000 tone. Producţia de ovăz s-a redus în 2009 cu circa 30%, de la 382.000 tone recoltate în 2008, la 267.700 tone. O uşoară scădere s-a înregistrat şi pe segmentul de orz de toamnă, unde, în acest an, s-au recoltat 569.200 tone, comparativ cu 577.100 tone, obţinute anul trecut. În plus, producţia de orzoaică de primăvară a scăzut cu 20%, la 320.800 tone, comparativ cu 2008, cînd România a obţinut o producţie de 401.400 tone.