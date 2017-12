Despărţire amiabilă între CVM Tomis şi Stelio De Rocco

Începutul de săptămână nu a fost unul prea bun pentru campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, care s-a despărţit ieri de antrenorul principal Stelio De Rocco. După înfrângerea din meciul cu Unirea Dej, duminică a avut loc o întâlnire între Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis, şi tehnicianul canadian, în cadrul căreia a fost analizată situaţia actuală a formaţiei, iar decizia luată ieri a fost încetarea pe cale amiabilă a contractului. Instalat oficial pe 12 iulie 2007, Stelio de Rocco părăseşte banca tehnică a formaţiei constănţene după doi ani şi şapte luni, perioadă în care CVM Tomis a cîştigat de două ori campionatul României (2007-08 şi 2008-09) şi de trei ori Cupa României (2007-08, 2008-09 şi 2009-10), iar în Cupele Europene a ocupat locul 3 în Final Four-ul GM Capital Challenge Cup (2008-09) şi a obţinut calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV (2007-08).

„În urma discuţiilor care au avut loc între antrenorul Stelio De Rocco şi preşedintele clubului, Sorin Strutinsky, s-a căzut de acord ca pe cale amiabilă cele două părţi să întrerupă raporturile de colaborare. Ca urmare, începând de astăzi (n.r. - ieri), Stelio De Rocco nu mai este antrenor principal la CVM Tomis Constanţa. Această funcţie va fi preluată, cu caracter interimar, de antrenorul secund Mircea Dudaş, ajutat de directorul sportiv Milen Uzunov. În perioada următoare, în funcţie de modul în care se vor desfăşura evenimentele, vă vom informa asupra noilor aspecte care vor apărea. Precizez că schimbarea antrenorului nu este o măsură, ci este o consecinţă a unor discuţii purtate între preşedinte şi antrenorul principal. Sper ca această decizie să constituie un duş rece pentru toţi ceilalţi componenţi ai grupării din Constanţa şi să cucerim un nou titlu de campioni naţionali”, a declarat aseară, la conferinţa de presă organizată, la Sala Sporturilor, de clubul constănţean, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr.

La întâlnirea cu mass-media a participat şi Stelio De Rocco, tehnicianul canadian ţinând să lămurească această plecare de la echipă. O despărţire care, spun părţile implicate, se face pentru binele echipei. „Am avut duminică o întâlnire de trei ore cu domnul Strutinsky, în care am discutat mai multe probleme privind echipa de volei CVM Tomis, privind parcursul din acest sezon şi din sezoanele trecute. Probabil că vă întrebaţi de ce această decizie, cu patru etape înainte de finalul sezonului. Cred că aşteptările acestei echipe nu au fost îndeplinite. S-au pierdut prea multe meciuri, în campionat şi în Cupele Europene. Ca antrenor, îmi asum răspunderea pentru eşecuri, dar cred că şi alţii trebuie să o facă, iar acesta a fost un aspect pe care l-am clarificat cu domnul Strutinsky. I-am mulţumit preşedintelui pentru oportunitatea de a antrena aici. Trei ani sunt uneori o perioadă lungă pentru un antrenor, dar aşa e în sport, în România sau în alte ţări. Atunci când am venit aici nu ştiam prea multe despre voleiul românesc, dar mie îmi plac provocările. Am discutat atunci cu domnul Strutinsky, care mi-a spus despre ambiţia de a crea o echipă valoroasă la Constanţa. Din păcate, am eşuat puţin anul acesta, iar pentru binele clubului am căzut de acord să ne despărţim. Eu şi domnul Strutinsky vom rămâne însă prieteni şi cred că ne vom mai întîlni, probabil ca adversari. Jucătorii au fost extraordinari, iar cel mai greu lucru în această seară (n.r. - luni seară) a fost să-mi iau rămas bun de la ei. Este un grup remarcabil şi cred încă în şansele ca ei, împreună cu Mircea (n.r. - Dudaş), să câştige din nou campionatul. Le doresc mult succes şi toate cele bune! Le-am mulţumit pentru profesionalismul lor, pentru timpul petrecut împreună, pentru succese şi pentru trofeele cucerite împreună. Sper ca atunci când jucătorii vor câştiga titlul anul acesta să-şi amintească şi de mine... De asemenea, vă mulţumesc şi dumneavoastră, reprezentanţii mass-media, pentru suport şi pentru momentele frumoase petrecute împreună”, a spus De Rocco.

DEZAMĂGIT ŞI TRIST. Stelio De Rocco a mărturisit că s-a simţit foarte bine la Constanţa şi că este dezamăgit de această despărţire. „Da, sunt dezamăgit pentru că trebuie să plec înainte de finalul sezonului. Anul acesta au fost foarte multe probleme care au afectat echipa: s-au schimbat mulţi jucători, criza economică a determinat probleme financiare şi la clubul nostru, s-au pierdut trei meciuri în Cupele Europene, cu Montpellier şi Ribnica Kraljevo, plus patru în campionat. Ca antrenor trebuie să iei decizii, care unora le convin şi altora nu. Plec şi cu un sentiment de demnitate, pentru că am câştigat mai multe meciuri decât am pierdut. În plus, eu şi soţia mea ne-am simţit bine aici, ne-am făcut mulţi prieteni şi ne va lipsi Constanţa. Voi mai rămâne aici câteva zile, apoi mă voi întoarce în Canada. Fiul meu, care joacă volei, este în ultimul an de facultate şi sper să-l văd jucând în finala Campionatului Universitar. Mă bucur că mă întorc acasă, dar vreau să vă spun că sunt trist că plec din Constanţa...”, a încheiat De Rocco.