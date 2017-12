Despre baronii cu bască

Revin cu plăcere la constatarea unui cunoscut analist politic care spunea că baronii sînt produsul efectului de Cernobîl. Analiza domniei sale ne permite să înţelegem mai bine de ce s-a umplut politichia noastră de atîtea hidoşenii. Unii dintre marii noştri baroni îşi trag urîţenia sufletească din Cernobîlul respectabilului domn analist politic, alţii însă reprezintă greaua noastră moştenire. E imposibil, se pare, să scăpăm de activistul cu bască, prototip care, iată, bîntuie şi prin urbea noastră. Aşa ne trebuie dacă nu am ştiut să dăm cu basca de pămînt! Exponenţii mîrlăniei comuniste îşi rînjesc din nou fasolea la noi. Ei fac parte din categoria Cernobîlului nostru autohton. Nu au dispărut, nici măcar nu s-au conservat la nivelul anului cînd s-a stins PCR-ul, ci au evoluat. Să fim bine înţeleşi, au evoluat în mîrlănie, răutate şi lăcomie. Ei sînt baronii noştri cu bască. Ăştia nu halesc democraţie. Ei halesc doar mîrlănie. Să vedem cum arată, după vorbă, după port, baronul cu bască. Îi simţi după miros. E greu să-ţi imaginezi ce o fi sub braţul lui. Vorbeşte cu bulbuci. De fapt, nu vorbeşte, ci rage ca măgarul. I s-a îngroşat vocea pesemne de la efectul Cernobîl. Înjură ca la uşa cortului. Nu e zi în care, dintr-o acută fudulie, să nu-şi schimbe uşa la cort. Are privirea unui bou, pentru că viţel nu mai e de multă vreme, la poartă nouă. E avid de funcţii. Răzbunător conform proverbului militarizat „Răzbunarea-i arma prostului”. Face mare caz de arma lui! Cînd se dă el şmecher, umblă cu basca într-o parte ca pe vremea lui Pazvante Chiorul. Visează să ajungă "unic conducător". Crede că noi nu putem să respirăm fără indicaţiile lui stupide! Ca atare, uneori, se răţoieşte chiar la baronii săi superiori! Cînd bea rîgîie. Este rîgîitul specific pe care l-a dobîndit mitocanul după efectul Cernobîl. Un alt efect secundar - îi place să facă pe vătaful şi să înjure ca birjarul. Nu a reuşit însă, dovadă că are alergie faţă de nou, să-şi adapteze tematica înjurăturilor la realitatea înconjurătoare pe care ne-o oferă democraţia originală de pe la noi. Vreau să zic că înjură în acelaşi stil, vechi, utecist, remarcat la scurt timp după propagarea efectului Cernobîl. Filonul înjurăturilor sale vizează, în general, după cum a învăţat de la partidul comunist, simbolurile bisericeşti. Iată cîteva titluri: „Tu-ţi paştele mătii', Anafura şi biserica...”. Deloc întîmplător, baronul cu bască nu agreează nicio faţă bisericească. Ba, trebuie să o spunem, chiar îi încondeiază. Nu se ştie, de altfel, dacă specimenul ştie să-şi facă cruce. Efectul Cernobîl i-a produs multe malformaţii pe creier, de parcă nu erau de-ajuns şanţurile pe care le-a moştenit de la epoca comunistă (sună mai frumos fără virgulă între). În şanţurile alea zace mintea lui scurtă. Ştiţi de ce este atît de scurtă, încît şi basca abia dacă-i stă pe vîrful capului? Simplu, pentru că a intrat la apă. Mă refer la apa din creierul lui. Îl vom numi aşa convenţional, pentru că ce are dumnealui în scăfîrlie numai creier nu poate fi! Baronul cu bască reprezintă genul de activist contra naturii. Uitaţi-vă la baroneii ăştia tineri. E un contrast vizibil între ei şi bască. E o diferenţă atît de mare între generaţii, încît unii nici nu au auzit de bască! Baronul cu bască a rămas cu apucăturile lui de vechi activist. Se şterge la nas cu dosul palmei. Asudă din abundenţă cînd este luat la ture de superiorii săi de partid. În schimb, cînd merge el pe teren în control, de fapt, numai el, pentru că alt fraier partidul nu a găsit, cînd merge pe teren, spuneam, îi place să pozeze în prim-secretar. El adoptă, în astfel de situaţii, o manieră de dialog profund influenţată de efectul Cernobîl: „Vă ia mama dracului”, „Sictir de aici...”, „Băi, boule şi tîmpitule” (se înţelege că este vorba de una şi aceeaşi persoană), „Cine eşti, bă, de-ţi permiţi să…”. Să recunoaştem, sînt discuţii afective, ca de la om la om, cum numai baronul cu bască le poate purta cu un semen de-al său... Se dovedeşte, astfel că, pînă şi în capitalism, munca de la om la om, rămîne, orice s-ar spune, principala pîrghie a vieţii de partid. Comunicarea, e drept, mîrlănească, rămîne principalul atu al baronului cu bască, despre care, în mod eronat, s-a spus că este pe cale de dispariţie. "Înţîţ ", cum ar exclama un mucalit. Poate că la toamnă...