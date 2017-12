Despre ceai şi fotografie, cu Cornel Pasăre

În perioada 17 aprile - 17 mai, Librăria Cărtureşti va fi gazda expoziţiei de fotografie „Circle of Tea”, semnată Cornel Pasăre, care are ca temă arta rafinată a ceaiului, privită dintr-o perspectivă minimalistă, motivul cercului fiind elementul central. „Expoziţia de fotografie „Circle of Tea” reprezintă fuziunea perfectă dintre cele două pasiuni ale mele: arta ceaiului şi fotografia. Numele expoziţiei s-a născut din vizionarea unui număr de fotografii ce au ca temă arta ceaiului. Am observat că în majoritatea fotografiilor apare constant un motiv geometric: cercul. Simbol al perfecţiunii, probabil cel mai întâlnit simbol grafic, cercul este aici marcat clar, într-un mod minimalist şi simplu. Privind acest simbol, aproape magic, simţi cum te pierzi în povestea sa, curiozitatea îţi trezeşte imaginaţia şi începi să intuieşti povestea din spatele fiecărei fotografii”, mărturiseşte Cornel Pasăre, referitor la vernisajul care va avea loc la finele acestei săptămâni.