Despre CREŞTEREA PENSIILOR, după ce noua lege a fost contestată la CCR

Ministrul Muncii, primele declarații în exclusivitate pentru România TV, după ce legea pensiilor a fost contestată de PNL și USR la Curtea Constituțională:a Marius Budăi a declarat că majorarea pensiilor își va urma cursul în ciuda piedicilor puse. Ministrul a adăugat și că recalculările promise vor fi făcute din oficiu iar pensionarii își pot aștepta liniștiți acasă deciziile. Mai mult, acesta susține că, în 2018, deficitul la fondul de pensii a fost aproape 0.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a dat primele declarații, într-o intervenție telefonică pentru România TV, despre legea pensiilor contestată de PNL și USR la CCR. Întrebat ce ce se întâmplă cu legea contestată la Curtea Constituțională, Mariua Budăi a răspuns: "Din păcate, pentru noi și pentru pensionari, mai ales, asistăm la un demers politic care se îndreaptă împotriva pensionarilor. Sigur, este un demers legal al opoziției, dar este un demers politic îndreptat împotriva pensionarilor, pentru că ceea ce reclamă colegii noștri din PNL, am explicat foarte clar, eu și doamna Olguța Vasilescu, în Comisia de specialitate, atunci când am avut ocazia. Însă, din păcate pentru noi, pentru pensionari, mai ales, repet, se vede că PNL-ul, opoziția în general, nu iese din logica tăierilor de pensii și salarii. Practic acum se opun aplicării acestei legi care are un impact major, dar un impact calculat, susținut de noi, exact pentru a duce o rază de soare în viața pensionarilor".

"Creșterea pensiilor își va urma cursul, până când Curtea Constituțională se va pronunța și va da o decizie. Însă acest lucru nu face decât să ne întârzie puțin. Vom avea mai mult de muncă într-un timp mai scurt, dar vom duce la îndeplinire ceea ce am promis pentru pensionari", a mai spus Ministrul Muncii, în exclusivitate la România TV.