Despre „Critice şi lirice”, cu Arşaluis Sarchisian Gurău

09:25:44 / 12 Decembrie 2014

Critice şi lirice

Recenzie la volumul CRITICE ŞI LIRICE de Prof. ARŞALUIS SARCHISIAN GURĂU Într-un spaţiu inedit, plin de spiritualitate şi încărcat de credinţă, la Biserica Armenească, a avut loc lansarea volumului “Critice şi Lirice” al scriitoarei, Prof. Arşaluis Sarchisian Gurău. La festivitate au participat personalităţi de litere, armeni şi români, care au dezbătut pe larg problematica cărţii. Despre doamna Arşaluis Gurău poţi spune foarte multe numai dacă o cunoşti bine, ca om şi activitate literară. Pe mine însă m-a impresionat fiecare întâlnire cu domnia sa. De aceea am să mă refer la faptul că – am ascultat-o ţinând o conferinţă, făcând analize pe text şi recenzii unor mari scriitori sau oameni de valoare, note de lector, a făcut traduceri, a scris poezii de dragoste şi cu caracter patriotic. A folosit „cuvântul” care înalţă un om, care îl face mai frumos şi mai deştept şi ne-a arătat prin EL cartea sa de vizită. La început a fost CUVÂNTUL, aşa stă scris în Biblie. Dumneaei a folosit cuvântul care mângâie, cuvântul care alină şi nu cuvântul care doare, care arde, care ucide. De aici am făcut şi profilul uman al doamnei Arşaluis pentru care am şi un respect deosebit. De altfel autoarea îşi începe volumul CRITICE ŞI LIRICE cu poezia CUVÂNTUL. Şi citez: „Cuvântul – graţie, ce zideşte/Şi doar spre bine osteneşte;/Cuvântul – leac pentru durere/Pur elixir de mângâiere;/Cuvântul – dulce dezmierdare,/Îndemn la milă şi-ndurare;/Cuvântul – vis, imbold şi cheie,/Slujind palate şi bordeie;/. Ce bine ar fi dacă noi am folosi CUVÂNTUL care zideşte, care ne uneşte... aşa cum ne explică autoarea. Este preocupată şi de cunoaşterea trecutului poporului său, pe care îl iubeşte ca pe sine însăşi, ceea ce a determinat-o să facă un studiu amplu, atât istoric cât şi lingvistic. Ne-a dezvăluit şi nouă, prin această carte, că poporul armean este un popor vechi şi mândru pe care Noe l-a găsit când a ancorat pe muntele Ararat. Această epopee naţională, această saga a poporului său o determină pe autoare să cerceteze cu asiduitate rădăcinile neamului său şi să-l caracterizeze ca fiind un popor care a purtat războaie interminabile doar pentru a se apăra, nefiind însetaţi de sânge pentru a domina şi asupri, doar pentru a supravieţui şi a-şi păstra fiinţa naţională şi credinţa. Aici constatăm o asemănare între popoarele noastre de unde pot trage concluzia că această trăsătură de caracter ne uneşte. Autoarea citează din baladele populare cu trimitere directă la realitate şi constată că timpul nu are puterea să vindece rănile trecutului. Memoria colectivă îşi repetă evenimentele pentru a le conserva şi transmite urmaşilor, spre neuitare, glasul acestei memorii. Faptul că scriitoarea le aduce de fiecare dată în prim plan dovedeşte patriotism, aşa cum îi stă fiecărui om bine să ţină la poporul său, dovedeşte studiu şi cunoaştere, dovedeşte talent, ceea ce o recomandă ca pe un intelectual de marcă al etniei armene şi, de ce nu, un om de vază al poporului român. Felicit autoarea pentru această minunată carte, ce ne aduce viu în memorie inteligenţa, demnitatea, hărnicia poporului armean. Fără aceşti scriitori omenirea ar fi mai săracă şi, spre aducere aminte, noi, vom fi mai bogaţi având această carte în bibliotecile noastre. Revista Arma Pontica Recenzie la volumul CRITICE ŞI LIRICE de Prof. ARŞALUIS SARCHISIAN GURĂU Într-un spaţiu inedit, plin de spiritualitate şi încărcat de credinţă, la Biserica Armenească, a avut loc lansarea volumului “Critice şi Lirice” al scriitoarei, Prof. Arşaluis Sarchisian Gurău. La festivitate au participat personalităţi de litere, armeni şi români, care au dezbătut pe larg problematica cărţii. 