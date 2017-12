Despre cum se ţin unii de nas

În opinia unora, mărimea nasului spune multe… În viaţa de zi cu zi, nasul mare provoacă iluzii erotice, oftaturi în serie şi mirare. În politică, nasul are mai multe semnificaţii, evident, în funcţie de mersul evenimentelor şi de schimbările care se produc pe scena noastră specifică. Pentru unii politicieni şi partide, nasul constituie o stare de echilibru şi un mijloc de susţinere reciprocă. Cum se întîmplă în această perioadă, tot mai mulţi politicieni se ţin de nas. Ţinutul reciproc de nas s-a transformat într-un joc de societate al politichiei noastre. Dacă observaţi, de la o vreme încoace, corupţia din ţara noastră este abordată strict teoretic. Se fac schiţe şi scheme, calcule şi ecuaţii, dar nimeni nu mai vine cu fapte concrete şi demonstraţii. Pe această temă, foştii aliaţi se ţin cu mult patos revoluţionar de nas, chiar dacă unii au probleme de respiraţie din cauza polipilor. Ţinutul de nas se practică în doi, cea mai mică organizare, sau în grupuri mult mai mari şi mai diverse. Asistăm deseori la veritabile hore ale ţinutului de nas. Participanţii nu se mai strîng de mînă, fiind considerată o formă care ţine de evoluţia grădiniţelor cu program redus, ci de nas…Ţinutul de nas reprezintă o nouă formulă de reciprocitate în politichia noastră. Mă ţii tu de nas? Da? Atunci de ţin şi eu! Cum vrea cineva să scoată o vorbă despre nu ştiu care fapte de corupţie, este apucat automat de nas şi strîns bine în chingile degetelor pînă îi dau lacrimile! Ţinutul reciproc de nas, ca formă de stăvilire a dezvăluirilor despre corupţia din ţara noastră, este o invitaţie la tăcere şi cumpătare. Noua formulă aplicată în politică revoluţionează omerta. Spuneam că, în astfel de cazuri, nu contează dimensiunea nasului, chiar dacă, într-un fel, mincinoşii sînt avantajaţi. După cît este de roşu, pe atît de strâns este nasul unora dintre politicieni. Am ajuns să măsurăm corupţia după culoarea roşie a nasului şi după numărul de vînătăi. Ţinutul de nas ilustrează, în cazul unor politicieni, unitatea de idealuri şi idei în materie de infracţiuni şi fapte de corupţie. Pînă şi marii oligarhi comunică între ei prin viul grai al ţinutului de nas. Ca să nu mai luăm în calcul tupeul grupurilor de interese măsurat prin mărimea nasului. În materie de ţinut de nas, au apărut noi alianţe, s-au parafat alte înţelegeri şi convenţii. Cînd vine vorba despre ţinutul de nas, pentru apărarea intereselor personale, nu mai contează doctrina sau culoarea politică. La interese de grup, toţi se fac fraţi ţinîndu-se de nas reciproc. Lozinca mobilizatoare este cunoscută: ”Eu am nasul tău. Tu ai nasul meu”. Asta da reciprocitate. Cînd trebuie apărate furturile de ani de zile, contează doar esenţa nasului în materie de acoperit unul pe altul. Corb la corb nu-şi taie nasul! Despre ţinutul de nas în politichia noastră, s-au scris deja tot felul de legende şi capodopere în domeniu. Ţinutul de nas se poate face prin diverse forme şi mijloace: bileţele cu rezoluţii, CNSAS, arătatul pisicii, cînd scroafa e moartă în gojder, cine spune ăla este, balamuc. Pe fondul unei stări politice confuze, ţinutul de nas capătă forme noi şi complexe. În perspectiva alegerilor de anul viitor, ţinutul de nas tinde să devină baza unor campanii electorale paşnice. Numai că, la noi, după cum ştim cu toţii, minunea nu ţine prea mult! Ar fi şi păcat! Ţinutul exagerat provoacă numeroase boli politice. Cea mai gravă dintre ele este vorbitul pe nas.