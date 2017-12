Despre film cu spiritualitate şi credinţă

Credinţa şi ritualul religios pot salva şi ilumina vieţi, pot conferi echilibru şi armonie, dar pot şi limita şi îndoctrina. Prezentarea unui film care urmăreşte îndeaproape viaţa dominată de religie a personajelor sale este un eveniment cinematografic, întrucît un astfel de subiect nu mai este de mult unul la modă sau măcar considerat interesant de cineaşti, producători sau spectatori. În plus, în plină confruntare a civilizaţiilor indusă de aşa-zisul război internaţional împotriva terorismului, Islamul sau musulmanii au trecut automat fie în categoria personajelor negative, fie în categoria personajelor secundare. Aşa că, acelaşi lung-metraj care spune povestea unor supravieţuitori ai războiului din Bosnia, a căror viaţă ajunge să se identifice cu practica religioasă, în speţă ritualul musulman, se dovedeşte atipic. Este şi un film de debut al unei regizoare, care a dezvoltat într-un scenariu propriu o poveste reală. Filmul „Snow / Zăpada\'”, în regia Aidei Begic, impresionează nu numai prin subiectul său neobişnuit, cît şi prin stilul vizual care urmăreşte cu lentoare transformările prin care trec personajele. Este un poem în imagini, cu toată sensibilitatea şi fragilitatea pe care o poezie le poate inspira. Frumuseţea cadrelor acestui film, tenacitatea personajelor cu care se agaţă de viaţă, hotărîrea de a contura un viitor pe ruinele prezentului, absenţa gîndurilor de răzbunare şi legăturile sufleteşti înfiripate în această comunitate nu a putut trece neobservată şi această co-producţie Iran/Bosnia-Herţegovina/Franţa/Germania a obţinut Marele Premiu al Criticii, în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, în 2008. Acest film a însemnat şi revenirea triumfală a tinerei regizoare bosniace la Cannes, unde şi-a prezentat scurt-metrajul „First Death Experience”, în selecţia oficială din 2002. În România, filmul a putut fi vizionat în cadrul festivalurilor de film Transilvania şi DaKINO şi are mici şanse de a intra în distribuţie.

Reporter: Cît de important a fost pentru dumneavoastră să faceţi acest film?

Aida Begic: Cred că arta este precum o oglindă. Te reflecţi pe tine în munca ta. Bineînţeles, dacă lucrezi mai mulţi ani la acelaşi proiect, pe măsură ce tu te schimbi, şi proiectul suferă schimbări. Dacă eşti sincer şi serios în munca ta, te reflecţi pe tine însăţi în proiectele tale. Am început să mă gîndesc care ar fi visul bosniac. Viziunea pe care o aveam despre visul bosniac, pe care, la început, o aveam foarte clară, s-a schimbat, pentru că am pierdut societatea în care trăiam. Aşa că, de la începutul realizării filmului, pînă la sfîrşit, pot să spun că a crescut simţitor criticismul meu faţă de societatea în care am crescut. Înseamnă că m-am maturizat, dar şi că ţara în care trăiesc nu s-a dezvoltat prea mult.

Rep.: Cît vă mai regăsiţi în contextul social şi politic al societăţii în care trăiţi?

A.B. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să mă refer din nou la film. Acţiunea se petrece în 1997, în urmă cu mai bine de zece ani. Din păcate, cred că subiectul este în continuare actual şi important de menţionat. Ceea ce înseamnă că, în zece ani, nu s-a întîmplat nimic important pentru oamenii care au trecut prin cele mai rele lucruri în război, care şi-au pierdut familiile. Cred că această populaţie este total abandonată. Nu există, în continuare, un tratament care să fie bun sau măcar potrivit. Şi poate că noi toţi nu am depus destule eforturi pentru a-i ajuta pe aceşti oameni să îşi vindece rănile sufleteşti. Aceşti oameni sînt, probabil, cel mai radical exemplu al ororilor războiului şi al frumuseţii interioare a oamenilor, pentru că această populaţie şi-a păstrat armonia. Am făcut o îndelungată cercetare şi nu am simţit ură sau dorinţă de răzbunare în aceşti oameni. Ne dau o importantă lecţie de viaţă, pe care ar trebui să o învăţăm. De aceea am rămas aproape de aceşti oameni. Cred cu tărie că avem multe de învăţat de la ei şi lumea întreagă trebuie să afle despre aceştia.

Rep.: Vindecarea rănilor provocate de război vine cu o nouă viaţă şi religia devine un important punct de referinţă în această viaţă nouă. Este o soluţie?

A.B.: Personajele îşi încep noua viaţă din momentul în care îi pierd pe cei dragi şi îi va conduce spre viitor. Dar pentru că nu au găsit trupurile neînsufleţite ale celor dragi, nu se pot dezlipi de trecut. În acest sens, cred că dimensiunea spirituală şi religioasă este un element important în vieţile lor. Cred că acesta este motivul pentru care aceşti oameni şi-au păstrat frumuseţea interioară. Îţi voi spune ceva ce mi-a fost spus şi mie, în timp ce făceam documentarea. O femeie mi-a spus că nu simte ură, pentru că dacă ar urî, nu ar putea vorbi despre lucrurile prin care a trecut şi nu ar mai fi în stare să se uite în oglindă. Această dimensiune spirituală şi religioasă este posibilă numai prin credinţă în Dumnezeu şi într-o justiţie superioară, care este mai puternică decît orice cuvinte sau justiţie umană. Spiritualitatea este foarte importantă în viaţa de zi cu zi pentru oamenii ţării mele, indiferent de religie. Nu îmi place expresia moment magic, dar nu găsesc alta. Acest moment magic este atins atunci cînd găseşti echilibrul, cînd aspectele materialistice ale vieţii sînt complet distruse şi trăieşti la marginea subzistenţei. Am descoperit acest lucru în război. Atunci am decis că vreau să devin regizoare. Cînd nu ai apă, mîncare, electricitate sau haine, tot simţi nevoia de a face artă. Mergeam în continuare la teatru, pentru că nimeni nu putea să-mi ia acest lucru. Spiritul este mai puternic şi mai important pentru o persoană decît corpul sau aspectele materialistice. Am trăit această experienţă în timpul războiului şi de atunci, încerc să învăţ din ea în fiecare zi. Încerc să nu o uit, în acest nou context al capitalismului.

Rep.: În filmele bosniace se regăseşte această căutare a unei noi identităţi într-un nou stat, într-un nou context. Ce părere aveţi despre crearea acestei identităţi prin intermediul celei de-a şaptea arte?

A.B.: Cred că, pe parcurs, ne-am pierdut un pic. În urmă cu zece ani, era mult mai clar pentru mine care este identitatea ţării mele şi care ar trebui să fie visul bosniac. Cred acum că ne-am pierdut pe parcurs şi ne căutăm identitatea pierdută. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să o construim pentru că nu o avem. Este, însă, ceva ce am pierdut, ceva ce am uitat. Să adresezi întrebări şi să încerci să oferi răspunsuri prin cinema este metoda potrivită prin care să agiţi societatea şi să marchezi lucrurile cu adevărat importante de-a lungul drumului, pentru regăsirea identităţii.