Despre golf, sportul regilor, la ASTA-I VIAȚA! ... la MARE

Considerat de comuniști "sport capitalist", golful românesc îşi reface cu greu rănile după anii de tranziţie. Sunt însă și oameni care vor să pună umărul și să reînvie faima acestui joc, chiar aici la malul mării, unde România avea în anii 30, două hoteluri și... două terenuri de golf. Începând cu ora 21.00 urmăreşte emisunea ASTA-I VIAȚA! ... la MARE, la Neptun TV, și află povești, legende și câteva reguli ale sportului care generează venituri de 53 mld. euro in Europa, Orientul Mijlociu şi Africa. Urmăreşte şi un interviu cu Dinu Pescariu, câştigător, pentru al doilea an consecutiv, al cupei Regina Maria la golf, dar află şi cum a acumulat legendarul Tiger Woods o avere de 1 mld. de dolari din golf, și cum Steven Williams, cel care îi cară crosele de peste 10 ani, are, la rândul său, o avere de aproximativ 20 de milioane de dolari.