Despre Klaus Gură de Aur și falșii profeți ai dreptei românești

Scrutinul de duminică va fi unul dintre cele mai importante din istoria Uniunii Europene. Totuși, în pofida acestui lucru, acum, în ultima săptămână de campanie, electoratului românesc îi este servită, pe toate canalele media și social media o adevărată criză de isterie colectivă. Aproape că asiști la încercarea de constituire a unei biserici bazate pe isterie, halucinație și sfidarea logicii. În toate discursurile dreptei este zeificată justiția, în timp ce toți "ceilalți" sunt demonizați pentru că vor s-o fure. Spre deosebire de evoluția sectelor bazate pe teorii și concepte psihedelice, în cazul nostru există nu doar unul, ci mai mulți falși profeți și, bineînțeles, nici unul de talia celor care, în anii ’80, ’90, au umplut SUA de biserici, generând adevărate isterii în masă.

Ei bine, asemeni vânzătorilor de biblii în care principalele evenimente religioase descrise în biblie sunt interpretate, răsucite, pervertite și al căror sens este denaturat forțat, nici dreapta noastră adulatoare a justiției pervertite nu se lasă „dusă” din ușa ta, odată ce ai deschis-o și indiferent de câte ori îi spui că nu te interesează, ei vin cu un nou text, cu un nou clișeu, recitat în speranța că te-ar putea converti.

Fie că e Klaus Iohannis, Ludovic Orban, Dacian Cioloș ori pleiada de așa-ziși oameni politici, mulți dintre ei mediocri, toți încearcă să convingă electoratul cu lozinci și clișee, unele dintre ele suburbane, și neapărat despre cât de sunt PSD-ul și Liviu Dragnea.

Practic, acești sectanți politici par a nu avea alte idei în afara frazelor date de departamentele de PR pentru a fi învățate pe de rost. Cu toții am văzut ce s-a putut întâmpla în direct când Klaus Iohannis nu a învățat textul pe de rost. A rămas în urma lui o bâlbâială penibilă, dezarticulată și fără logică despre pesediști, un rânjet tâmp și toată lumea s-a convins de faptul că Iohannis nu știe să enunțe întrebările pe care, chipurile, el le-ar fi conceput pentru referendumul ce se va desfășura în paralel cu alegerile europarlamentare.

Singurul lucru adevărat în tonele de poezioare, fraze dezbrăcate de orice logică și clișee pe care dreapta moderată ori radicală le servește electoratului este faptul că rezultatul alegerilor din 26 mai va influența puternic scena politică internă. Aici au dreptate, dar nu așa cum vor să ne convingă Iohannis și peneliștii, care pretind în mod jenant că o consecință directă a rezultatului alegerilor ar putea fi înlocuirea guvernului. Consecința va fi aceea a poziționării în blocstarturi pentru prezidențialele de la sfârșitul acestui an. În acest context, am putea anul acesta să asistăm la o surpriză care poate veni din partea ALDE și a Președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. Dacă PSD va trece lejer de 30%, PNL-ul va fi un în jurul la 22%, și USR va face un scor cu două cifre, ALDE, care în acest scrutin european a venit cu mesajele corecte, cu o listă de candidați profesionist întocmită - cu nume cunoscute puse în zona eligibilă și cu Norica Nicolai pe prima poziție, o adevărată locomotivă electorală ce chiar reprezintă principiile enunțate de ALDE pentru aceste alegeri, respectiv „Cu demnitate și profesionalism în Europa”, poate fi surpriza acestor alegeri și trambulina de care are nevoie Călin Popescu Tăriceanu în cursa prezidențială. Mai mult, Călin Popescu Tăriceanu și ALDE sunt singurii care s-au declarat contra referendumului convocat de Iohannis, ceea ce fără îndoială le va aduce un plus de procente electorale și numai pentru că s-au pronunțat deschis împotriva referendumului, când toată lumea ocolește subiectul ori apreciază fals demersul, deși se știe bine că mișcarea e doar una politicianistă, al cărei scop a fost acela de a-i permite lui Klaus Iohannis să intervină în campania electorală.

Dacă va fi așa, vom vedea după 26 mai, când ALDE pare posibil să obțină un procent în jurul la 15%, iar în unul ori două județe să obțină mai mult decât PNL.