Despre „Mişcarea Legionară în Dobrogea anilor 1932-1940”

Istoricul Puiu Dumitru Bordeiu revine în atenţia specialiştilor şi a publicului larg cu un nou volum care reflectă preocupările sale în domeniul muzei Clio: „Mişcarea Legionară în Dobrogea anilor 1932-1940 în documente”. Cartea, însumând peste 500 de pagini, va fi lansată astăzi, de la ora 17.00, în aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”, în prezenţa autorului şi a invitaţilor săi. Prezentarea tomului va fi realizată de prof. univ. dr. Marian Cojoc, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea şi dr. Corina Apostoleanu.

Reporter (Rep.) : Care este „istoria” acestui volum?

Puiu Bordeiu (P. B.): În perioada 1997-2002 am fost doctorand la Facultatea de Istorie, Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ovidius”, iar în 2002 am încheiat studiile cu susţinerea lucrării „Mişcarea Legionară în Dobrogea anilor 1933-1941”, sub conducerea prof. univ. dr. Viorica Moisuc. Acea lucrare este o monografie care tratează apariţia, dezvoltarea Mişcării Legionare în Dobrogea de la început până în 1941. Studiind această problematică am ajuns să consult foarte multe documente de arhivă, presa vremii, memorii şi am considerat necesar să public aceste documente - 220 - într-o lucrare de sine stătătoare, cu cronologie, bibliografie, note explicative de subsol, indice. E o lucrare pe care o pun la dispoziţia specialiştilor în domeniu, dar şi a publicului preocupat de această temă.

R.: Cărţile dvs. sunt singurele care abordează subiectul Mişcării Legionare în spaţiul dintre Dunăre şi Mare.

P. B. : Da, mă gândesc că am deschis nişte căi în acest sens. Am adus ceva nou în această sferă. Lucrările mele, şi cea dinainte şi cea de astăzi, sunt cam singurele pe această temă. Profesorul dr. Marian Cojoc subliniază acest lucru în „Cuvântul înainte” al lucrării.

R. : Mişcarea Legionară este un subiect sensibil. Cum v-aţi raportat la acest subiect ?

P. B. : Am încercat să adopt o poziţie obiectivă şi să ofer celor interesaţi o bază de documentare pentru o apreciere corectă a evenimentelor, situaţiilor. Multă vreme, în perioada interbelică, dar mai ales după război şi în perioada comunismului, legionarii au fost atacaţi foarte dur, uneori pe bună dreptate, alteori exagerat. Am încercat să mă detaşez, să ofer o perspectivă obiectivă, cu umbrele, cu petele albe pe care le-a avut. Încă există o cunoaştere superficială şi oarecum pripită a organizaţiei legionare. În aceste pagini sunt prezentate documente. Punctele mele de vedere se regăsesc în notele de subsol.

R.: Care este specificul Mişcării Legionare în Dobrogea?

P. B. : Organizaţia s-a mişcat în acelaşi cadru, ca pe plan naţional, dar a apărut ceva mai târziu, în 1932. Specificul a fost reprezentat de acest segment de populaţie aromân, intelectuali şcoliţi în special la Bucureşti, dar originari din Tulcea Constanţa, Durostor, Caliacra, naţionalişti prin excelenţă, mari patrioţi care au încercat să dea un suflu nou românismului, să determine o renunţare la corupţia din vremea respectivă, la politica urâtă pe care a dus-o Carol al II-lea.