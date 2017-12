Despre profitor...

Chiar dacă nu ai toate datele la îndemână, profitorul poate fi foarte uşor identificat. Dumnealui este ca lipitoarea sau ca marca de scrisoare, fără ştampilă pe spate. Cum simte că e rost de ciuguleală, se plasează în poziţiile avansate. Când trebuie să profite de ceva sau de cineva, are un joc de scenă demenţial. Dacă i se cere să pozeze în victimă, se tăvăleşte pe jos. La momentul culminant, se dă cu fundul de ţăruşi, după ce, înainte de circ, le anulează vârfurile cu barosul, care nu este rudă cu un cunoscut domn din UE. În general, profitorul ştie ce vrea. Dacă are informaţii că nu te simţi prea bine, îşi face iute loc la căpătâiul tău. Individul profită de oricine şi de orice. Adevărul este că, pentru a profita pe deplin de o anumită situaţie conjuncturală, trebuie să ai un tupeu ieşit din comun. De pildă, sunt cazuri când trebuie să plângi la comandă cu vorbe. Profitorul îl moşteneşte pe celebrul Zdreanţă, patrupedul cu ochii de faianţă. Îl prinzi cu raţa în gură şi el se jură că nu fură! Este un bun povestitor. De regulă, îşi pune în valoare calităţile doar atunci când se află într-un mare impas. Fără darul aburelii, pe care îl posedă din plin, profitorul ar muri de foame. După el, ca şi în alte cazuri celebre, ar curge zdrenţele! Ca să-şi atingă scopul, profitorul îşi pune în valoare toate simţurile. De pildă, mirosul. Cum miroase un fraier, gata, l-a halit! Profitorul are o răbdare de fier. Dacă simte că este rost de ros, se înşurubează în locul respectiv şi profită la sânge de situaţia creată. Ca fizic, e divers. Mimica feţei sale cere pumni, dar şi alte foloase. Uşor aplecat din spate, a învăţat pânda eficientă pentru interesul personal. Unul ca el nu ratează niciodată momentul favorabil, indiferent de natura scopului, care, evident, scuză mijloacele. Pentru că tot veni vorba, individul deţine un bagaj impresionant de mijloace de convingere, inclusiv forţa braţelor. Slobod din fire, profită de oricine şi de orice. Adulmecă momentul şi atacă feroce. Are vorba dulce, care, în ipostazele vieţii, mult aduce. Profitorului nu-i place să piardă nicio dată. Deviza lui sună simplu: “Profit cu orice preţ”. Iată şi varianta modernizată: “Profit până la moarte”. Personajul nostru are propria sa filozofie despre viaţă. Materia sa de bază este prostia. Atâta timp cât ţara geme de prostie, de la un cap la altul şi de sus în jos, pe profitor nu-l doare nici măcar în spate! Are de unde să-şi tragă foloasele necesare unui trai decent şi sigur. Îmbunătăţindu-şi tehnicile personale, profitorul şi-a întins tentaculele peste tot. Politicul reprezintă un sector profitabil. Pentru unii, e ca o rampă de lansare. Cel mai trist este faptul că indivizii de teapa lui profită de pe urma naivităţii celor care mai cred încă în politicieni! Din acest punct de vedere, indiferent de poziţia pe care o ocupă în societate, profitorul este un jeg uman. Ca toţi parveniţii din ţărişoara asta bleagă, profitorul consideră că lui i se cuvine totul. Îl dau de gol lăcomia bolnăvicioasă şi nesimţirea proverbială. Atât.