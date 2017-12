Despre raţiune şi simţire cu Anamaria Marinca (ll)

Absolventă a Universităţii de Artă George Enescu din Iaşi, la 25 de ani, Anamaria Marinca a fost aleasă în urma unui casting internaţional să interpreteze rolul Elena Vişinescu, în serialul dramatic „Sex Traffic”. Prestaţia sa a impresionat, iar Academia Britanică de Televiziune şi Film i-a acordat premiul pentru Cea mai bună actriţă. Acest rol a fost şi o adevărată trambulină pentru o carieră internaţională, iar Anamaria Marinca şi-a făcut apariţia în lungmetrajul „Tinereţe fără tinereţe” de Francis Ford Coppola, în 2007. Cel mai recent film al său este „The Aviatrix of Kazbek”, al doilea lungmetraj semnat de Ineke Smits, ce a avut premiera în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Rotterdam, abia încheiat. Totodată, Anamaria Marinca va reprezenta România la cea de-a 60-a ediţie a Berlinalei, în programul dedicat celor mai promiţători tineri actori europeni, Shooting Stars.

Reporter: În spiritul hotărârii radicale de a alege actoria, putem să ne aşteptăm de la dumneavoastră la transformări spectaculoase?

Anamaria Marinca: M-aş bucura să fac lucruri cât mai diferite. Sper că nu am intrat într-o nişă, să joc doar un anumit tip de personaj. Există preferinţe, sunt subiectivă când îmi aleg proiectele. Sunt concepte şi idei care mă atrag. Încerc să nu mă calez pe o anumit stil de joc sau pe un personaj pe care să-l întruchipez numai într-un fel. Nu sunt însă în măsură să spun aceste lucruri. Publicul judecă cel mai corect. Mă încred în el. Nu am altă măsură. Suntem pictori-orbi, am mai spus de multe ori lucrul acesta. Tata m-a învăţat. Nu mă pot vedea. Încerc să fiu cinstită şi să fiu ancorată în prezent când joc. Încerc să fiu conectată cu mine însămi şi cu ce simt şi să utilizez nu neapărat memoria afectivă. Nu sunt neapărat un actor de metodă. Poate mâine voi fi de altă părere, nu ştiu. Încerc să utilizez tot ce s-a întâmplat până în acel moment în care camera mă filmează sau când sunt pe scenă şi mă gândesc la ultimele 24 de ore. Refuz să mă folosesc pe mine, să mă folosesc de experienţe personale şi de aceea prefer să nu vorbesc despre persoana Anamaria Marinca. Refuz să retrăiesc într-o formă sau alta pe scenă experienţe personale ca un fel de terapie. Pentru mine, actoria înseamnă altceva, ţine de concepte şi idei. Nu pot lucra numai cu emoţii.

Rep.: În felul în care vă apropiaţi de personaje, încercaţi să ieşiţi dintr-o zonă de confort.

A.M.: Da, în viaţă încerc să mă ţin foarte departe de această zonă de confort. Nu prea cred în personaje. Până acum, rolurile au venit la mine. Există o transformare fizică, se întâmplă. Am văzut poze în care nu m-am recunoscut. Mă refer la teatru. În film, întotdeauna va fi complicat. Prefer într-un fel teatrul, pentru că nu pot să mă văd în mişcare. Nu se poate compara cu experienţa unui film; e vorba despre imagini ?i momente suspendate în timp. Am ajuns la concluzia că, într-adevăr, mă schimb, mi se schimbă interiorul sufletului. Se schimbă timpul şi spaţiu. Un actor bun este în stare să schimbe spaţiul cu o privire. Sunt convinsă de lucrul acesta!

Rep.: Sunteţi mai degrabă o actriţă raţională?

A.M.: Asta e dilema lui Diderot, dacă nu mă înşel. Pasiunea sau intelectul, nu ştiu ce predomină. Spuneam mai înainte că nu pot juca numai cu emoţii. În general, controlez raţional ce se întâmplă şi încerc să am o imagine de ansamblu chiar dacă, în special, în film rareori se întâmplă să existe continuitate când se filmează. Nu pot să cred că toată responsabilitatea aparţine regizorului. Pentru mine un regizor are nevoie de un partener de dialog. Eu nu mă consider un instrument, nu pot fi folosită. Nu aştept de la un regizor să îmi arate de unde până unde să merg. Sper că sunt un actor creator şi hrănesc imaginaţia spectatorului, a colegului de distribuţie şi a regizorului. Acest lucru mă convinge să fac această profesiune, altfel aş renunţa. Aş face altceva mai util şi pentru mine şi pentru ceilalţi.

Rep.: Există în teatru mai multă recompensă morală, spirituală pentru un actor?

A.M.: Da, e o relaţie fantastică cu publicul. Eşti ancorat în prezent, trăieşti clipa. Este foarte seducător, dacă iese bine. Şi conduci piesa, publicul. E o chestiune de putere, e seducător. Încerc să nu fiu manipulativă. Cred în nişte idei pe care le vehiculez pe scenă şi sunt preocupată de ce voce reprezint şi în acest sens mă simt responsabilă şi sper să fac alegerile potrivite pentru mine. Îţi dai seama că e o chestiune de putere, este foarte simplu să fii un vehicul pentru un fel greşit de a vedea lucrurile şi realitatea.