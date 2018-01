“(de)SPRE Sistemul Pensiilor Private”, seminar pentru promovarea sistemului de pensii obligatorii

“De ce ar trebui să-mi fac o pensie privată? Ce trebuie să ştiu cînd devin participant? Care este contribuţia pe care trebuie să o plătesc? Ce este un fond de pensii şi ce face cu banii mei?” Sînt doar cîteva din întrebările adresate specialiştilor de către cei peste 30 de participanţi la seminarul “(de)SPRE Sistemul Pensiilor Private” organizat, ieri, de compania de asigurări Omniasig, în parteneriat cu revista Capital şi cotidianul Evenimentul Zilei, la hotelul Bulevard din Constanţa. În cadrul seminarului, specialiştii au oferit participanţilor informaţii detaliate despre implicaţiile acestui sistem şi despre instrumentele care să îi ghideze în luarea celor mai bune decizii privind politica resurselor umane. În deschiderea evenimentului, analistul financiar Ilie Şerbănescu a ţinut să precizeze faptul că “sistemul public de pensii este un dezastru”.

El a adăugat că există cel puţin trei motive în susţinerea acestei afirmaţii: “Primul motiv îl constituie faptul că România a luat-o înaintea ţărilor dezvoltate în ceea ce priveşte evoluţia demografică. Astfel, natalitatea s-a redus foarte mult, iar numărul persoanelor în vîrstă s-a mărit semnificativ, datorită creşterii speranţei de viaţă. În prezent, România are mai mulţi pensionari decît contribuabili. Al doilea motiv este că drumul pe care s-a înscris sistemul de pensii este din ce în ce mai rău. Atît timp cît numărul celor care contribuie la sistemul de pensii este din ce în ce mai mic faţă de numărul beneficiarilor, este îngrozitor. Ceauşescu a lăsat un sistem de pensii absolut normal şi sustenabil, în care trei salariaţi ţineau o pensie, iar acum un angajat plăteşte pentru mai multe pensii. Al treilea motiv este că bugetul înregistrează deficit, astfel că nu sînt bani”. În opinia lui Şerbănescu, singurul mod în care actualul sistem de pensii ar putea supravieţui este reducerea raportului dintre pensii şi salarii, însă acest lucru ar însemna reducerea pensiilor. În prezent, pensia reprezintă, potrivit legii, 35% din salariu, însă în realitate, se situează sub 30% din venitul net. Analistul financiar a mai spus că, sistemul pensiilor private vine în completarea pensiei de stat, care deşi este o “economisire forţată”, reprezintă “un venit la bătrîneţe sau rămîne moştenitorilor în caz de deces al titularului“.

Omniasig, un jucător important pe piaţă

Potrivit conducerii companiei de asigurări Omniasig, pensia de stat reprezintă 30% din venitul net, care poate fi completată cu încă 20% prin pensiile obligatorii. “Dacă cineva doreşte să aibă şi o pensie privată, atunci îşi poate suplimenta veniturile pînă la 80% din venituri”, a declarat directorul Direcţiei Pensii Private din cadrul companiei Omniasig, Cristina Niţescu. Ea a adăugat că deşi este obligatorie, pentru contribuabili reprezintă o pensie gratuită, în sensul că nimeni nu plăteşte nimic în plus faţă de cît se reţine din salariu, în prezent, pentru pensie, întrucît doar două procente se direcţionează către un fond privat.

“Persoanele cu vîrsta între 35 şi 45 de ani nu sînt obligate, dar pot şi ei să adere la un fond privat de pensii. În fond, nu au nimic de pierdut, întrucît nu trebuie plătit nimic în plus pentru o pensie privată obligatorie. Dimpotrivă, avem numai de cîştigat, întrucît fondurile private de pensii, spre deosebire de sistemul de stat, nu păstrează pur şi simplu banii alocaţi pensiei, ci îi vor investi în diverse instrumente financiare, cu risc scăzut în principal, astfel încît banii depuşi de-a lungul anilor să se înmulţească, iar pensia să fie mai mare decît cea de la stat”, a explicat Niţescu. Din luna august, persoanele eligibile vor putea să îşi aleagă în termen de patru luni un fond de pensii private obligatorii la care să adere. În cazul în care nu au ales, vor fi transferaţi unui fond de pensii, în mod aleatoriu. În primul an de funcţionare a pilonului II de pensii, către fonduri administrate privat vor fi transferate două procente din contribuţia la asigurările sociale de stat, contribuţia urmînd să fie majorată cu 0,5% pe an, pînă la 6%, în interval de opt ani.

Fond de garantare a pensiilor private

“Un fond de garantare va fi creat pînă la sfîrşitul anului şi va alimentat de toate fondurile de pensii private ce vor primi avizul arbitrului sistemului, pentru a acoperi riscul contribuabililor la falimentul unei companii de gestionare a fondurilor”, a declarat, ieri, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Mircea Oancea. El a adăugat că cele aprox. zece fonduri care se vor înfiinţa pînă la sfîrşitul anului vor fi obligate să creeze un fond de garantare, pentru a restitui banii contribuabililor la fondul care s-a desfiinţat din diverse motive. “Deşi şansele ca acest lucru să se întîmple sunt aproape nule, noi trebuie să luăm o astfel de măsură", a precizat Oancea.

Banii care vor fi depuşi la acest fond nu vor proveni din activele persoanelor care au cotizat, ci din conturi separate ale fondurilor respective. Fondul de garantare trebuie să rămînă pentru a fi utilizat numai în cazul în care compania dă faliment, dar nu va acoperi situaţia în care randamentul promis de administratorul fondului respectiv nu a fost îndeplinit.