Credeţi în tratamentele naturiste şi apelaţi cu încredere şi speranţă la leacurile găsite în natură, sfătuiesc mulţi specialişti. Nu veţi fi niciodată dezamăgit. Nu sunt scumpe, nu dau dependenţă şi nu au reacţii adverse. Trebuie, însă, reţinute următoarele: tratamentul naturist nu suplineşte o vizită la medicul de familie sau la medicul specialist; tratamentul naturist nu are efecte secundare şi nu dă dependenţă; efectele tratamentului naturist nu sunt imediate, ca în cazul unui tratament medicamentos, de aceea pacienţilor li se recomandă multă răbdare; un produs - măr, usturoi, cartof etc. - trecut printr-un proces de fabricaţie, nu mai este natural pentru că nu mai are aceleaşi proprietăţi şi efecte ca atunci când este cules, adunat din grădină sau copac; dacă nu credeţi în produsele naturiste şi efectele lor benefice asupra organismului uman, inutil să apelaţi la tratamentele naturiste. Încrederea că vă vor ajuta, că vă vor face bine înseamnă 50% ajutor, vindecare.