Despre vocaţia actoriei, cu Ileana Cernat (ll)

Drama înstrăinării de propria familie este capturată într-un schimb de replici alert, care captivează şi ţine atenţia spectatorului trează în lungmetrajul „Felicia, înainte de toate”, în regia Melissei de Raaf şi a lui Răzvan Rădulescu. În rolul mamei personajului principal, Ileana Cernat se detaşează cu delicateţe în reţeaua de schimburi verbale ca o actriţă de compoziţie a cărei experienţă teatrală îi conferă nonşalanţă interpretativă.

Reporter: De-a lungul carierei aţi simţit că dumneavoastră îmbogăţiţi personajele cu propriile trăiri şi emoţii sau că acestea vă transformă într-o altă persoană?

Ileana Cernat: Este reciproc. Adică, am învăţat foarte multe de la personajele mele, dar le-am şi oferit foarte mult. Şi cu cât dai mai mult, cu atât primeşti mai mult. Dai foarte mult din tine. Te costă ceva, trebuie să arzi ceva şi atunci şi personajele sunt receptive şi îţi dau înapoi. Cel mai frumos personaj pe care l-am jucat, recompensat şi cu premii de interpretare şi cu care am şi călătorit în toată lumea a fost Rozina din „Bărbierul din Sevilla”, o piesă în care am jucat alături de Sebastian Papaiani, Geo Costiniu, cu Radu Panamarenco, Jorj Voicu, actori mari ai Teatrului Odeon. Un spectacol pus în scenă tot de Dinu Cernescu. Atât m-am jucat cu acest rol! Pentru că am ales acest drum deoarece am vrut să mă joc, pentru că mi-a plăcut să mă joc. Nu mi-a plăcut condiţia mea cu care veneam de acasă. Eram o fată fericită, acasă la mama mea, dar vroiam altceva. Am vrut să ating ceva ce de fapt nici nu exista sau nu ştiam prea bine să denumesc. Şi am vrut să mă exprim. Eram foarte timidă şi am vrut să mă exprim prin intermediul altor voci. M-am dus la şcoala de arte şi am învăţat patru ani. Mi-a plăcut să mă joc de-a altcineva. Şi acest joc m-a fascinat şi apoi a devenit un lucru foarte serios, pentru că mi-am dat seama că presupunea studiu foarte serios. Aşa am ajuns eu actriţă. În acest personaj m-am jucat cu atâta plăcere încât cred că l-am jucat aproape zece ani. Ajunsesem la 50 de ani şi jucam o fată de 18 ani şi era destul de dificil. Uneori eram foarte bine dispusă şi pusă pe joacă, iar alteori mă mai uitam în buletin şi vedeam că parcursesem drum lung. Am jucat multe roluri superbe în teatru. În film, eu consider că acesta este filmul meu de debut deşi am jucat în mai multe până acum. Au fost însă roluri care nu m-au împlinit, nu m-au satisfăcut. Acest rol mi-a devenit atât de drag şi am avut şi prilejul să lucrez cu o echipă minunată.

Rep. : Cred că dumneavoastră vedeţi foarte bine diferenţa dintre teatralitate şi acest hiperrealism al filmului românesc.

I.C. : Teatralitatea pe scenă este absolut normală, pentru că trebuie să depăşeşti o rampă şi să comunici cu spectatorii. Este o altă construcţie faţă de film. Filmul românesc este acum pe cai mari, s-au luat atâtea premii, iar Răzvan Rădulescu este cel mai bun scenarist al momentului. Avem şi regizori foarte buni. Din păcate, avem şi un trecut care ne apasă şi care trebuie exorcizat. Lumea în care am trăit şi consecinţele acestei trăiri care se văd şi acum şi în personalitatea fiecăruia dintre noi. În societate se regăsesc aceste lucruri. Ne apasă această amintire şi trecutul care ne-a marcat. Este o exorcizare şi ei aleg subiecte care îi preocupă. Subiectul din „Felicia, înainte de toate” este foarte actual, pentru că majoritatea familiilor au acum pe cineva în străinătate, pe cineva înstrăinat, cu care nu pot comunica.

Rep. : Ce aţi spune cuiva pentru a-l convinge să vadă „Felicia, înainte de toate”?

I.C. : Este un adevăr pe care chiar dacă nu l-ai sesizat în tine, o să te recunoşti în personaje şi vei putea să schimbi ceva. Este cel mai important să încerci să fii mai altfel şi faţă de tine şi faţă de ceilalţi. Eu nu m-am recunoscut cu mama Feliciei când am citit scenariul şi nici când am lucrat la film. Dar pe parcurs mi-am dat seama că există puncte comune, pentru că am şi eu un fiu de 36 de ani, cu care am avut o experienţă şi cu care am trecut prin momente dificile. Fiecare om care intră să vadă „Felicia, înainte de toate” nu mai iese la fel. Nu este un film educativ sau cu pretenţia de a atrage atenţia asupra ta, dar este atât de subtil şi te îmbogăţeşte pentru că va dori să facă o schimbare în viaţa ta.