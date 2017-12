Despre decizia de a face copii, la „Asta-i Viața!” Groaza și bucuria de a aduce pe lume un om

Am văzut recent în presă, zilele trecute, două femei care și-au abandonat bebelușii, una la tomberon, alta de 44 de ani care avea acasă doi copii mari, fată și băiat, adolescenți, și-a abandonat bebelușul într-o pungă de plastic într-un spital particular. Cu ajutorul camerelor de luat vederi a fost identificată chiar de către copii ei, care nu știau că este însărcinată. A fost reținută de poliție și a motivat că îi era rușine pentru că e divorțată și are copii mari. Apoi este și femeia care și-a abandonat fetița bolnavă de leucemie în ultimul stadiu și a dispărut. Fetița a murit fără s-o aibă pe mama ei la căpătâi. La început autoritățile au crezut că femeia a plecat să se sinucidă, dar au găsit-o. Fusese la o mănăstire să se roage pentru copila ei. Cum să nu fii alături de copilul tău în ultimele clipe?! Elena Calcan împreună cu invitații săi analizează, de la ora 17:30 la Neptun TV, ce le face pe unele mame să-și abandoneze atât de ușor copiii și ce le determină pe altele să lupte chiar și atunci când micuțul abia dacă are șanse minime de supraviețuire.