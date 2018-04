Destăinuirile unui fost primar: M-au arestat și îmi cereau să recunosc și să dau denunțuri

Fostul primar al Iaşului, Gheorghe Nichita, a confirmat existenţa unei liste cu 15 lideri politici care ar fi trebuit să fie eliminaţi din viaţa publică. Acesta a relatat şi momentul în care s-a întâlnit cu Kovesi pe holurile DNA, când era dus la audieri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Gheorghe Nichita, fostul primar al Iaşului, a declarat joi corespondentului MEDIAFAX, faptul că a existat o listă cu 15 lideri politici care au fost "vânaţi" de către serviciile secrete şi DNA, cu scopul de a fi eliminaţi din viaţa publică, deoarece "deranjau".

"Au existat vreo şapte persoane care voiau să îmi facă dosare penale. Voiau să îmi facă dosare penale la infinit! Nu ştiu dacă a fost vorba despre colegi de-ai mei. Este vorba despre un sistem creat de pe timpul lui Traian Băsescu şi care, după aceea, a funcţionat la fel de agresiv, poate mai agresiv decât pe timpul lui Traian Băsescu. A fost vorba despre o epurare politică, pentru că anumiţi oameni ce aveau nişte funcţii deranjau, probabil, şi pe cei care conduceau partidele lor, dar şi pe ceilalţi care sunt în sistem şi doreau să schimbe anumite lucruri", a declarat Gheorghe Nichita.

Nichita spune că Marian Vanghelie i-a comunicat şi lui lista celor 15 lideri care ar fi trebuit arestaţi, dar în anul 2012.

"În 2012, Marian Vanghelie mi-a spus că anumiţi lideri politici urmează a fi «epuraţi», printre ei fiind domnul Mazăre, Olguţa Vasilescu, despre Bunea Stancu, despre mai mulţi, inclusiv despre mine. Atunci am luat-o cu titlu de invenţie. Mi-am zis că vrea Marian Vanghelie să se dea important! Când am văzut ce mi s-a întâmplat şi că în dosarele mele sunt documente care arată foarte clar că eşti ţintă şi că erai vânat! Când eşti urmărit pe siguranţă naţională, înseamnă că eşti un pericol major, nu?! Actele sunt la dosare, arătând că eram urmărit în toate ipostazele de zi cu zi, şi cea de familist, şi cea de prieten, şi cea de om politic, şi de primar. Oriunde mergeam, eu eram urmărit!", a adăugat fostul edil-şef al Iaşului.

Acesta a mai menţionat că "sistemul de epurare politică" a fost creat în timp şi că unii au vrut să îl controleze.

"Din 24 decembrie 2013, eu am fost urmărit pe baza unui mandat de siguranţă naţională. De ce?! Atunci, cei ce conduceau SRI erau George Maior şi Coldea, nu?! Cui am făcut rău?! Ce aveam eu?! Cândva, voi afla şi eu, poate... În momentul în care m-a încătuşat doamna procuror de la DNA Bucureşti şi nu mă întreba de Victor Ponta direct, puteam să am o anumită rezervă, nu?! Dar m-a întrebat de Ponta, să-l dau pe Ponta «în gât»! M-a întrebat de mai multă lume din PSD, de Liviu Dragnea, de Olguţa Vasilescu etc. Apoi, mi s-a spus foarte clar să dau un ministru «greu», că noi suntem DNA central!", a mai relatat Nichita.

Acesta a mai precizat că, în acele moment, era din arest chemat la DNA şi că trebuie să înţeleagă toată lumea ce simte un om care este arestat, deşi este nevinovat.

"Mi se spunea să recunosc şi, după ce recunosc, să dau denunţul şi... discutăm! Întrebaţi-o pe Koveşi dacă trăim într-un stat democratic şi de drept, în care apărăm libertăţile oamenilor. Probabil că ea vă va spune că da! Or, ea, acum, dacă ar putea, ar băga multă lume la puşcărie, din păcate! Am văzut-o atunci pe Koveşi pe holurile DNA, eram cu cătuşele la mână, mă duceau la audieri, m-am uitat după ea, s-a uitat la mine, s-a oprit, s-a uitat lung la mine, că ne ştiam, am salutat-o, ea a întors capul şi a plecat, probabil cu o satisfacţie. Koveşi fusese invitată la Primăria Iaşi ca invitată la Sărbătorile Iaşului, alături de domnul Cătălin Predoiu, când ea era procuror general... Sunt fapte probate şi veţi vedea când vor povesti şi alţi oameni ce au păţit şi ce li s-a întâmplat!", a spus fostul primar al Iaşului.

El a adăugat că Parlamentul ar trebui să fie conştient de teroarea care există în România astăzi, la fel ca românii care ies periodic pe străzi şi protestează, luând apărarea DNA şi a serviciilor secrete.

"Cei care sunt cu haştag rezist trebuie să se gândească la teroarea existentă azi în România şi să nu mai susţină interesele multinaţionalelor, să se gândească de ce au primit burse prin Soroş! Ţara asta este şi a lor, au şi ei copii şi că vor să trăiască într-un stat democratic, nu într-o «colonie»! Să se gândească la faptul că anumite instituţii ale statului nu au voie să aibă puterea absolută, precum SRI, SIE sau DNA. Ele trebuie controlate prin Parlament, iar preşedintele României ar trebui să fie în primul rând un bun patriot şi un bun român, nu doar să se apere pe el şi dosarele pe care le are! Mă refer la doi preşedinţi: cel care a creat sistemul şi cel care îl moşteneşte astăzi", a mai declarat fostul lider din cadrul PSD.

Acesta a mai spus că el crede în Dumnezeu şi că, în timp, toate lucrurile vor ieşi la iveală, deşi sunt unele destine distruse de către "sistem".

"În afară de Marian Vanghelie, cea care a ieşit la televiziunea naţională şi a vorbit despre această listă acum aproape doi ani a fost doamna Mungiu-Pippidi, care a spus că ONG-urile au făcut o trecere în revistă a liderilor politici indezirabili din România, listă care, mai apoi, a fost practic material de lucru pentru SRI şi DNA. În acele simpozioane pe care le organizau ei, au explicat că «trebuie să purificăm societatea românească» şi că trebuie «să scoatem aceste persoane indezirabile din administraţia publică locală şi din partide». «Jihadul» a început în 2013, când a fost făcut un program de către americani şi SRI, dar şi alţii, erau mulţi implicaţi în chestiunea asta! Au început cu lista şi au început să ne caute. E simplu: urmăreşti omul toată ziua, până găseşti ceva, vezi care sunt prietenii omului, ce slăbiciuni are, cum poţi să îi bagi prietenii ca denunţători... Aşa proceda şi Stalin, aşa făceau şi comuniştii în anii '50!", a încheiat Gheorghe Nichita.