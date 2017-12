Destin frânt la 22 de ani de un şofer băut

“VREAU SĂ PLĂTEASCĂ” “Mi-a distrus sufletul omul ăsta! Mi-a luat fata de lângă mine şi mi-a fript inima!”. Sunt cuvintele sfâşietoare ale mamei Loredanei Ela Avădanei, tânăra de 22 de ani, din Mihail Kogălniceanu, rănită grav miercuri după-amiază, într-un accident rutier provocat de un şofer beat, în oraşul Constanţa. După mai multe zile în care a fost conectată la aparate în Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Loredana Ela Avădanei a murit ieri, în jurul prânzului, în pofida eforturilor depuse de medici. Rănile suferite au fost prea grave pentru ca ea să poată câştiga lupta pentru viaţă. Membrii familiei sunt în stare de şoc. Au aşteptat un miracol, dar acum sunt nevoiţi să accepte pierderea Loredanei. “Ne-a nenorocit omul ăsta, ne-a omorât fata. Era la începutul vieţii, avea atâtea planuri, atâtea lucruri de făcut… Acum nu o voi mai vedea niciodată. Nu ştiu dacă şoferul care a lovit-o este tată, dar nu îi doresc să trăiască vreodată o durere la fel de mare ca aceea pe care o simţim noi acum, când trebuie să ne îngropăm fetiţa. Ştiu că nimic nu ne va mai aduce copila înapoi, dar nu vreau ca el să scape nepedepsit. Vreau să plătească pentru moartea Loredanei şi nu să iasă basma curată pentru că are bani sau relaţii”, a mărturisit Januca Avădanei, mama Loredanei.

“AVEA TOATĂ VIAŢA ÎNAINTE” “O vom înmormânta în rochie de mireasă, pentru că era visul ei să se mărite. Aştepta să termine facultatea şi apoi să facă nunta cu Daniel, logodnicul ei. Era atât de tânără şi avea atât de multe lucruri de făcut, avea toată viaţa înainte… Ştiam încă de joi că şansele sunt foarte mici, dar am tot sperat într-o minune. Am mers şi la Bucureşti, în două spitale de acolo, unde am dus rezultatele tomografiei şi în ambele cazuri medicii ne-au spus că nu pot să facă nimic pentru ea”, a povestit îndurerat Ion Avădanei, tatăl tinerei. “Azi dimineaţă (n.r - ieri) plecasem către mânăstirea Sf. Ioan Casian, pentru a lua parte la slujbă şi a ne ruga pentru Ela. La un moment dat, însă, ne-a sunat sora ei şi ne-a spus că Ela a intrat în stop cardiorespirator. Am aprins o lumânare şi am plecat imediat către Constanţa, dar când am ajuns la spital ea murise de câteva minute… Nu există cuvinte pentru a exprima durerea pe care am trăit-o în momentul în care am aflat!”, a povestit Daniel Dobre, logodnicul Loredanei.

BEAT LA VOLAN Amintim că teribilul accident rutier a avut loc miercuri după-amiază, în municipiul Constanţa. Potrivit anchetatorilor, Aurel Iancu, de 38 de ani, din Constanţa, a condus o autoutilitară marca Renault, cu numărul CT 32 GBR, pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre Alexandru Lăpuşneanu către Tomis. Ajuns în zona Campusului Universitar, au stabilit oamenii legii, acesta a pierdut controlul maşinii care a ajuns pe trotuar şi a lovit-o pe Loredana Avădanei. În urma teribilului impact, victima a suferit răni extrem de grave. Poliţiştii spun că, în loc să oprească şi să sune la 112, şoferul şi-a continuat drumul, încercând să se facă nevăzut. El a fost găsit de poliţiştii de la Rutieră în zona supermarket-ului „Penny”, unde a fost nevoit să tragă pe dreapta din cauza unei defecţiuni tehnice. Oamenii legii l-au testat pe bărbat cu aparatul Drager şi au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat. Loredana Ela Avădanei a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unde a rămas internată în Secţia de Terapie Intensivă, în stare extrem de gravă. Rezultatele analizelor de sânge au fost şocante: la prima probă, şoferul a avut o alcoolemie în sânge de 2,40 grame la mie, iar la a doua probă, de 2,20 grame la mie. Acum, el este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.