Destin frânt la 29 de ani

22:25:46 / 05 Ianuarie 2015

ptr nr 2

...din pacate nu cred ca carosabilul si infrasctructura e de vina....ci mai degraba felul cum fffffffffff multi iai si se dau permisele, eu unul am permisul de 23 de ani, pe timpul meu aveai dreptul la doua examene pe ani si se facea scoala nu gluma , in ziua de azi dai pana iei permisul...e ca la loto odata si odata tot il iei, nu.i asa, din pc meu de vd ca legist...doresc sa fie inasprite conditiile ptr obtinerea permisului de conducere...1 sa aiba minim 8..10 clasa , 2..sa se introduca testul pshihologic ptr toate categoriile, 3...analizele medicale sa fie pe bune...4..sa se reintroduca proba in poligon si plecarea din rampa...5...sa ai dreptul de 3...4 maxim intr.un an...etc