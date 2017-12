Destinaţiile exotice câştigă teren

Vacanţele exotice încep să câştige teren pe piaţa din România, pe de o parte datorită ieftinirii biletelor de avion şi a pachetelor în general, efect al crizei economice, precum şi datorită promovării şi dorinţei de a creşte calitatea vieţii. Oamenii visează să călătorească, să experimenteze, să încerce lucruri noi, iar tendinţa către destinaţiile exotice este îndreptată în special către programele cu o anumită tematică, în care oamenii se redescoperă datorită posibilităţii de a trăi noi experienţe: culturale, spirituale, gastronomice etc. Pe lângă programele standard, care cuprind de regulă bilet de avion, cazare şi transfer, opţiunile pachetelor marilor touroperatori germani pe anumite destinaţii mai căutate sunt programele care includ activităţi opţionale, de tipul lecţiilor de yoga, vizite de temple, seri tematice etc. Şi pe acest segment, al excursiilor exotice, factorul preţ este important, precum şi accesibilitatea, aici fiind vitală existenţa unor legături bune de transport din Bucureşti. Un mare plus pentru dezvoltarea programelor pe piaţa asiatică l-a reprezentat intrarea companiei Qatar Airways pe piaţa din România.