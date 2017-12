Destinul românului e să fie ars la pompă

Și cotația petrolului tot scade și scade, și piețele internaționale se agită și se roagă ca șeicii din OPEC să reducă odată producția. În acest timp, în România, prețurile fără taxe la benzină și motorină, practicate de petroliștii noștri corecți, sunt peste nivelul mediu din Uniunea Europeană, relevă un studiu al Consiliului Concurenței. De notat că prețul final, cu taxe incluse, e un pic sub media comunitară. De ajutor a fost reducerea TVA, de la 24 la 20%. „În perioada 30 iunie 2014 - 4 iulie 2016, România a înregistrat a șaptea cea mai mare reducere la benzină (fără taxe) din UE. În cazul motorinei (tot fără taxe), țara noastră are a 20-a cea mai mare reducere. Cu taxe incluse, ieftinirea benzinei e prima din Uniune, iar cea a motorinei e a treia“, se arată în raportul Concurenței. Cu alte cuvinte, petroliștii nu vor și pace să rupă din partea lor. De ce? Explicația e simplă și a fost dată acum multă vreme de șeful OMV Petrom, Mariana Gheorghe - pur și simplu e cerere. Concurența trage însă un nou semnal de alarmă - „Sectorul comercializării cu amănuntul a carburanților prezintă caracteristicile unui oligopol. Are un grad mare de concentrare, bunuri omogene, bariere ridicate la intrarea în piață și o elasticitate relativ scăzută a cererii în funcție de preț“.