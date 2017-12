Destinul unei constipate

După mimică şi comportament, simandicoasei îi pute tot timpul ceva sub nas. E ca şi cum ar călca permanent într-un rahat! Sunt cetăţeni ai patriei care o păţesc des. Ce să-i faci, astea sunt riscurile primare ale mersului cu nasul pe sus! Cu atât mai mult când ai nasul mare precum Petrică dintr-un cântecel! Doamnei îi pute ori de câte ori face pe filfizoana. Umblă de parcă ar avea un cercel cât un clopoţel prins de nas. În anumite situaţii, clopoţelul pare mare cât talanga. Balanga. Dacă asta este situaţia reală, e de rău! S-ar putea ca simandicoasa să fie atinsă de un anumit dezechilibru cerebral. Faţă de nivelul de trai al populaţiei proletare, este mult prea înfumurată şi încrezută. Pe’n ce? Poate are probleme cu mirosul. Poate avem de-a face cu un tic care i-a făcut năsucul acvilin. Poate că ăsta este destinul simandicoasei. Îi pute rău de tot! Altfel, nu-mi explic de ce se strâmbă la orice realizare din jurul ei! Chiar totul e pe naşpa! Toţi sunt proşti şi doar ea este deşteaptă? E posibil ca, din acest motiv cât se poate de coerent, să-şi fi modificat mersul de balerină încorsetată de crampe. Cert este că nu-i mai place nimic pe lumea asta! S-o fi constipat de la domnul Greaţă… Adevărul este că se potriveşte de minune cu simandicoasa. Rar mi-a fost dat să văd o pereche compatibilă în materie de aere, fiţe şi ifose de doi lei! Îmi place mutra acră a simandicoasei. O ador. Dacă ai un asemenea specimen feminin în casă, nu trebuie să-ţi mai pui murături pentru iarnă. Simandicoasa reprezintă prototipul perfect al murăturii feminine. Practic, pe acest tronson, nu are cusur. Oare de ce îi pute tot timpul ceva sub nas, fereastra ei spre lume? Cum să spun, face câţiva paşi, se întoarce şi se strâmbă… În astfel de situaţii, care ilustrează starea ei naturală, se ghidează după anumite mişcări şi reacţii canine. De pildă, dă cu piciorul în spate ca şi cum ar vrea să se lepede de o perjă pe care a călcat în necunoştinţă de cauză. Sau poate că vrea să acopere ceva… Când o apucă pandaliile feminine, atenţie, zgârie! Mârâie şi te latră ca o apucată. Ca să fie cât mai profundă în fiţe, îşi zburleşte bretonul. Este tot ceea ce i-a mai rămas din podoaba capilară de altădată. Mă tem că ar trebui să treacă iute la perucă… Altfel, copilăria celor mici, ca şi băşica udului, va fi grav afectată! Pe timp de noapte, nu le recomand o întâlnire directă cu cântăreaţa cheală! Simandicoasei, căci despre ea vorbim, îi pute tot timpul ceva sub nas. E ca şi cum fata asta ar sta, ca într-o reclamă care bântuie de multă vreme pe micile ecrane, zi şi noapte la budă! Ăsta este destinul unei constipate.