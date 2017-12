Deszăpeziţi de armată

22:12:22 / 31 Ianuarie 2014

Foarte interesanta stirea

Mai avem armata.Eu credeam ca toti au cercei in urechi si belciuge'n nas dar iata ca au mai ramas soldati in tara fara bijuterii in trompa.Probabil ca nu avut banii de spaga pentru Afganistan si decat sa-i omoare pe amaratii aia mai bine ii salveaza pe amaratii astia.Bravo lor ! Oricum ai nostrii sunt mai aproape.