Detalii despre noul turneu Depeche Mode

Dave Gahan a promis că noul turneu, intitulat Tour of the Universe 2009, ce va include şi România, va fi la fel de temperamental ca şi muzica trupei. Solistul trupei a mai anunţat că regia concertelor din turneul care va începe în luna mai este concepută în colaborare cu fotograful şi cineastul Anton Corbijn, care lucrează cu Depeche Mode de aproape 20 de ani. Trupa Depeche Mode intenţionează ca fiecare concert să fie deschis de piesa „In Chains”, inclusă pe cel mai nou album al trupei, intitulat „Sounds Of The Universe”. Albumul va fi lansat pe data de 20 aprilie în Europa şi pe 21 aprilie în America de Nord. Al 12-lea album de studio al trupei, a fost înregistrat în studiourile din New York şi Santa Barbara şi conţine piese compuse de doi dintre cei trei membrii ai trupei, Martin Gore şi Dave Gahan.

Concertul la Bucureşti inclus în turneul mondial va avea loc pe 16 mai, de la ora 20.00, în Parcul Izvor. Bucureşti este, de altfel, prima capitală din Europa de Est pe care Depeche Mode o va vizita în cadrul turneului. Una dintre cele mai spectaculoase serii de reprezentaţii live Depeche Mode, turneul va atrage numai în Europa peste 1,3 milioane de fani, anunţîndu-se a fi evenimentul muzical al anului 2009, susţin organizatorii concertului, Emagic.