Detalii despre programul Rabla Plus 2016!

Un program Rabla Plus ar trebui să fie mult dimensionat și să funcționeze în paralel cu planuri de mobilitate urbană durabilă gândite de către primării, dar și cu măsuri inteligente de organizare a traficului. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer, a anunțat lansarea programului Rabla Plus, care a debutat deja cu etapa validării producătorilor, urmând să fie deschis populației. ”Am optat pentru lansarea acestei viziuni complete, cu riscul prelungirii momentului de start al programului, pentru că lansăm concomitent două programe, iar beneficiile cumulate pentru populație pot ajunge la sume decontate prin Administrația Fondului de Mediu (AFM) cu 20% mai mari”, a subliniat ministrul Mediului. În privința derulării efective a programului Rabla din acest an, Pașca Palmer a susținut că acesta va pune accent atât pe varianta clasică, dar și pe ecomobilitate, prin stimularea achiziției de mașini cu zero emisii. ”Rabla Plus 2016 conține atât partea clasică, binecunoscută de români, care sprijină înnoirea parcului auto, dar și partea Plus, care promovează ecomobilitatea, în cazul de față - autovehicule cu zero emisii. Prin urmare, principala noutate se referă la un program gândit să stimuleze achiziția autovehiculelor electrice și hibrid-electrice, pentru care cetățeanul poate primi prin AFM un eco-tichet de 20.000 de lei și, respectiv, 5.000 de lei”, a precizat Pașca Palmer. Pentru a face trecerea către un transport cu zero emisii, Ministerul Mediului a alocat un buget de 220 de milioane de lei. ”Bineînțeles, am păstrat și eco-bonusurile existente anul trecut. O altă noutate se referă la un start comun pentru ambele componente. Lansate împreună, beneficiile pentru populație cresc substanțial, prin faptul că axele pot fi combinate. De pildă, un consumator care alege să cumpere o mașină 100% electrică poate să acceseze eco-tichetul de 20.000 de lei, dedicat strict acestei categorii de autovehicule prin componenta Plus. Dacă acesta va dori să-și caseze un autovehicul mai vechi de 8 ani, accesează și componenta clasică și poate ajunge la o sumă decontată prin AFM cu 20% mai mare, respectiv de 6.000 de euro”, a explicat Cristiana Pașca Palmer. Aceasta a menționat, de asemenea, că utilizarea sistemului electronic pentru decontarea voucherelor rămâne valabilă și pentru 2016.