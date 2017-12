Detectoare pentru prevenirea terorismului nuclear, la New York

Oraşul New York va deveni un... laborator pentru testarea modalităţilor prin care Statele Unite se pot apăra împotriva unui atac terorist cu dispozitive nucleare sau bombe radiologice. Începînd din această primăvară, administraţia Bush va evalua noi detectoare de la un port din Staten Island, menite să scaneze încărcăturile navelor şi să facă automat distincţia între radiaţiile naturale şi ingredientele pentru fabricarea bombelor. Ulterior, în cursul acestui an, administraţia americană intenţionează să înceapă instalarea unei reţele de alarme pentru radiaţii, la o serie de poduri, tuneluri, căi rutiere şi maritime din jurul oraşului New York.

Proiectul, care ar putea fi extins şi în alte oraşe, dacă va avea succes, reprezintă o schimbare de politică în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă. În timp ce se pregăteşte să încheie instalarea de dispozitive pentru scanarea radiaţiilor la punctele de control de la graniţele terestre şi din porturi, Departamentul încearcă să găsească modalităţi de a dejuca planurile teroriste ce implică utilizarea unor arme construite în Statele Unite. Cu toate acestea, unii membri ai Congresului şi experţi în combaterea terorismului sînt îngrijoraţi că iniţiativa, ca şi alte programe ale Departamentului, ar putea aduce rezultate slabe la costuri foarte mari.

Deşi oficialii din cadrul Departamentului au refuzat să precizeze costul estimativ pentru instalarea sistemului de detectare la nivel naţional, o serie de documente arată că s-ar putea cheltui peste un miliard de dolari numai pentru echipamentul de scanare a încărcăturii navelor.