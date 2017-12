Detector de mişcare pentru... extratereștri

Cercetătorii europeni cred că vor putea descoperi forme de viaţă microscopice pe Marte sau în orice alt loc din spaţiu, graţie unui detector de mişcare minuscul, capabil să capteze mişcările la scară microscopică ale bacteriilor. În prezent, oamenii de ştiinţă încearcă să găsească forme de viaţă extraterestră ”ascultând” semnalele radio ce vin din spaţiu, cercetând cosmosul cu ajutorul telescoapelor şi trimiţând roboţi în spaţiu, pentru a analiza din punct de vedere chimic eşantioane de materie prelevate de pe suprafaţa cometelor sau a altor planete.

Plecând de la ideea că toate formele de viaţă se mişcă, cercetătorii elveţieni şi belgieni au încercat să capteze mişcările organismelor microscopice precum bacteriile. ”Acest detector de micro-mişcări permite detectarea vieţii dintr-un alt punct de vedere: viaţa sub forma unei mişcări”, a declarat Giovanni Longo, autorul principal al studiului publicat în revista americană ”Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS). ”Detectorul poate sesiza toate micile mişcări ale sistemelor vii şi aduce un punct de vedere complementar în ceea ce priveşte cercetarea privind viaţa”, a mai spus Longo. ”Aparatul este unul foarte mic, cu dimensiuni sub un milimetru, câteva sute de microni lungime şi poate detecta micro-mişcările care sunt semnătura universală a vieţii”, potrivit lui Giovanni Longo, de la Şcoala Politehnică Federală din Lausanne şi a colegilor săi de la Vlaams Instituut voor Biotechnologie din Belgia. Savanţii au testat aparatul în laborator, pe mai multe organisme vii, precum bacteria E coli, drojdie, dar şi pe celule umane, pe celule prelevate de la şoareci şi pe plante. În toate cazurile, când organismele vii sunt plasate în apropierea aparatului, amplitudinea fluctuaţiilor măsurate creşte, potrivit studiului. Oamenii de ştiinţă au prelevat eşantioane de sol şi apă din preajma laboratoarelor lor din Elveţia şi au descoperit că aparatul este capabil să detecteze şi formele de viaţă microscopice. De asemenea, cercetătorii au putut manipula mişcările adăugând nutrienţi necesari celulelor sau elemente chimice care le omoară, stopând orice mişcare. Potrivit lui Longo, un prototip al acestui detector ar costa mai puţin de 10.000 de dolari, foloseşte foarte puţină energie şi ar putea fi transportat într-o cutie cubică, a cărei latură are 20 de centimetri. Aparatul nu a fost încă prezentat agenţiilor spaţiale americană (NASA) şi europeană (ESA), dar au fost demarate procedurile pentru fabricarea unui exemplar care să poată fi transportat la bordul unui vehicul spaţial, potrivit lui Longo. În cazul în care agenţiile spaţiale vor găsi o modalitate de a-l utiliza, detectorul ar putea găsi urme ale vieţii pe sateliţii lui Jupiter, ai lui Saturn sau pe Marte şi i-ar putea ajuta pe cercetători să descopere că viaţa există şi sub fome neobişnuite. Aparatul ar putea fi folosit, de asemenea, pentru identificarea unor forme de viaţă extrem de greu de detectat pe Terra, cum ar fi cele de pe fundul oceanului sau din craterele vulcanilor activi.

Totuşi, detectorul nu va putea fi testat în spaţiu decât peste mai mulţi ani. ”Se întâmplă foarte rar ca totul să fie simplu în explorarea spaţială”, a declarat Ariel Anbar, profesor la School of Earth and Space Exploration şi la deptartamentul de chimie şi biochimie din cadrul Universităţii din Arizona. Cu toate acestea, Anbar, care nu a fost implicat în cercetare, a calificat studiul ca fiind ”o gură de aer proaspăt, o idee nouă în mod fundamental”.