Deţinătoarea Cupei României şi finalista ediţiei precedente sunt în sferturi

Universitatea Craiova, câştigătoarea trofeului sezonului trecut, şi FC Hermannstadt, surprinzătoarea finalistă a ediţiei precedente, sunt primele echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, sezonul 2018-2019. Marţi, în optimile de finală, formaţia olteană s-a impus la Turnu Măgurele, după ce la pauză echipa din Liga a 3-a a condus cu 1-0, în timp ce Hermannstadt a dispus cu un scor de forfait de FC Voluntari, într-un duel al ultimelor clasate în Liga 1 la finalul turului sezonului regulat.

Rezultate - marţi, 30 octombrie: FC Hermannstadt - FC Voluntari 3-0 (Nkololo 38, P. Petrescu 51-pen., Kuca 90+1) şi AS Turris-Oltul Turnu Măgurele - Universitatea Craiova 1-4 (Al. Fotescu 33 / Donkor 49, Bancu 51, A. Burlacu 79, Cicâldău 77).

Marţi seară, de la ora 21.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), va avea loc întâlnirea dintre CSM Politehnica și FC Viitorul.

Programul celorlalte meciuri din optimi - miercuri, 31 octombrie, ora 16.30: CS Mioveni - Sepsi Sf. Gheorghe (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); ora 19.00: Universitatea Cluj - Astra Giurgiu (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); ora 21.45: Gaz Metan Mediaş - CFR Cluj (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); joi, 1 noiembrie, ora 19.00: AFK Csikszereda - Dinamo București (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); ora 21.45: Dunărea Călăraşi - FCSB (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport).

În caz de egalitate după 90 de minute de joc, vor urma două reprize de prelungiri, iar dacă egalitatea se va menține se vor executa lovituri de departajare.