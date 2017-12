Deţinut bulgar eliberat a doua oară din penitenciarul Poarta Albă

Un cetăţean bulgar extrădat în România pentru a ispăşi o pedeapsă privativă de libertate în penitenciarul Poarta Albă a fost pus în libertate, ieri, de Tribunalul Mureş, care a decis suspendarea executării pedepsei pînă la emiterea unei sentinţe definitive. Ivaylov Iliev Chakarov, de 45 ani, a plecat acasă, în Bulgaria, dar a promis că va veni la fiecare termen de judecată, în caz contrar el riscînd să ajungă înapoi după gratii. Magistraţii din Mureş au admis apelul declarat peste termenul legal de bulgar şi au înţeles că acesta nu a contestat decizia de condamnare la trei ani de închisoare de către Judecătoria Sighişoara întrucît nu a ştiut de acel proces. Reamintim că Chakarov a fost încarcerat, în luna ianurie a acestui an, în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă, unde trebuia să execute o pedeapsă de un an şi şase luni pentru o înşelăciune comisă în 2001. Avocatul bulgarului, Liviu Cristescu, susţine că Chakarov a executat o parte din pedeapsă şi, în luna mai, i s-a aprobat liberarea condiţionată. În momentul în care bulgarul se pregătea să iasă pe poarta penitenciarului, cu bagajele în mînă, gardienii l-au oprit şi i-au spus că nu mai poate pleca întrucît s-a descoperit că mai are de executat încă... trei ani de închisoare. Bulgarul s-a întors în celulă, unde a fost informat că Judecătoria Sighişoara l-a judecat, în lipsă, şi condamnat la trei ani de detenţie tot pentru o altă înşelăciune comisă de el în anul 2005. Abia după cîteva zile, Chakarov a reuşit să ia legătura cu avocatul lui şi să îi explice situaţia. Liviu Cristescu a aflat că bulgarul nu a ştiut nimic despre această sentinţă, care i-a fost prezentată ulterior în limba română, fără a i se traduce în limba bulgară pentru a înţelege de ce a ajuns din nou după gratii. Totodată, Chakarov nu a fost informat că are dreptul să declare apel împotriva hotărîrii judecătoreşti. Avocatul lui a mers totuşi la Tribunalul Mureş, instanţa superioară Judecătoriei Sighişoara, unde a înaintat apel peste termenul legal. El a expus în cererea înaintată instanţei mureşene că bulgarul nu a avut cunoştinţă despre drepturile sale în România şi de aceea nu a atacat sentinţa de condamnare.