Deţinut condamnat pentru evadare

Un deţinut din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Tulcea, evadat în martie şi prins de poliţiştii de la Transporturi Feroviare Cernavodă, a fost condamnat de Tribunalul Tulcea la un an de închisoare. Întrucât Gheorghiţă Ifrim mai avea de executat trei ani şi jumătate din pedeapsa de şase ani primită pentru tâlhărie, pe care o ispăşea în momentul evadării, magistraţii au cumulat pedepsele şi au decis ca tânărul să execute în final patru ani şi jumătate. Nemulţumit de hotărâre, deţinutul a atacat sentinţa cu apel, dosarul lui ajungând, ieri, pe rolul Curţii de Apel Constanţa. Remintim că, în dimineaţa de 14 martie, în jurul orei 10.30, Gheorghiţă Ichim, de 21 ani, din judeţul Neamţ, evadat din penitenciar, stătea pe peronul gării Cernavodă în momentul în care oamenii legii l-au recunoscut după fotografia care fusese trimisă tuturor posturilor de Poliţie din ţară. În momentul evadării, deţinutul purta o geacă din fâş albastru, pantaloni de culoare kaki, un fes negru de lână şi bocanci din piele neagră. Tânărul a fost luat ca „din oală” şi nu a opus rezistenţă, fiind conştient că nu are nicio şansă de scăpare. Ichim fusese dat în urmărire generală de pe 12 martie, întrucât părăsise locul de muncă, un Grup Agro-Zootehnic al penitenciarului Tulcea, unde lucra în regim semideschis. „La ora 06.20, deţinutul s-a dus să ia furaje pentru animalele de la fermă şi, zece minute mai târziu, a evadat. Imediat după ce s-a constatat că a dispărut de la punctul de lucru, s-a dat alarma în unitate, iar deţinutul a fost dat în urmărire generală”, a declarat, la acel moment, directorul penitenciarului Tulcea, cms. Ion Feodorof. Tânărul din Neamţ executa o pedeapsă de şase ani pentru comiterea unei tâlhării şi, de ceva vreme, fusese transferat din penitenciarul Bacău la cel din Tulcea întrucât închisoarea de la Moldova era suprapopulată. „Nu ştiu de ce a recurs la acest gest pentru că era un deţinut liniştit, muncea, câştigase 60 de zile prin muncă, nu a fost niciodată sancţionat disciplinar şi chiar a fost recompensat de trei ori pentru munca depusă. Mai avea un an până la liberarea condiţionată. Toate fişele lui psihologice arătau că este apt de muncă. La penitenciarul Bacău efectuase pază de noapte tot în regim semideschis şi întotdeauna s-a întors la închisoare, aşa că nu îmi pot explica de ce a fugit!”, a adăugat cms. Feodorof. Gheorghiţă Ichim a fost preluat de escorta penitenciarului Tulcea şi încarcerat în regim de maximă siguranţă.