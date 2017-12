Deţinut opărit cu aburul centralei termice

Un deţinut de la Penitenciarul de Maximă Siguranţă de la Poarta Albă a ajuns, ieri, pe patul de spital, cu arsurii grave de gradul II şi III după ce s-a opărit cu aburul de la centrala termică unde lucra. Purtătorul de cuvînt al Penitenciarului, Gabi Botezan, a declarat că bărbatul, de 47 de ani, este din Mangalia şi a fost încarcerat în penitenciar la începutul acestui an, după ce a fost găsit vinovat de comiterea unei infracţiuni de furt. El are de executat cinci ani în spatele gratiilor. Accidentul de muncă petrecut la centrala termică a penitenciarului l-a adus ieri pe deţinut în Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa. Bărbatul efectua lucrări de întreţinere la centrală şi, fie din pricina unei manevre greşite, fie din cauza unei defecţiuni tehnice - fapt ce urmează a fi stabilit - s-a trezit în faţă cu un nor de abur fierbinte, care i-a produs arsuri grave. Deţinutul a fost transportat imediat la spitalul din penitenciar, unde i-au fost acordate îngrijiri de specialitate. Ulterior, a fost transferat la Clinica de Chirurgie Plastică şi Arşi din cadrul Spitalului Judeţean, unde a rămas internat. Conducerea Penitenciarului a deschis o anchetă în acest caz, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs gravul incident precum şi dacă au fost respectate măsurile de protecţie a muncii.

Incidentul vine la doar cîteva zile după ce un alt deţinut a fost înjunghiat cu o furculiţă de un coleg de cameră furios. Cei doi deţinuţi împărţeau aceaşi celulă, iar mărul discordiei dintre ei l-a reprezentat o datorie mai veche de ţigări. Cei doi s-au luat la ceartă, iar în scurt timp, reproşurile s-au transformat în pumni. Înfuriat la culme de atitudinea „colegului” său, celălalt deţinut a scos o furculiţă şi i-a înfipt-o adversarului în piept. De la începutul acestui an, alţi trei deţinuţi de 31, 24 şi, respectiv, 25 de ani, şi-au pierdut viaţa, unul în urma loviturilor primite în cap cu pumnii şi picioarele de la un coleg de detenţie, altul după ce a înghiţit două cozi de linguriţă, iar al treilea s-a sinucis.