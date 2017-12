Deţinuţi învoiţi de Paşte

30 de deţinuţi din cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă vor putea pleca acasă pe durata sărbătorilor pascale. Reprezentanţii instituţiei spun că persoanele private de libertate care primesc aceste învoiri au avut un comportament ireproşabil şi au luat parte la activităţile educative şi recreative organizate în acest an de conducerea penitenciarului. „Cu prilejul sărbătorilor, am suplimentat hrana deţinuţilor, care vor avea pe masă produse tradiţionale de Paşte, în plus faţă de cele obişnuite: ouă vopsite, carne de miel şi cozonaci. Totodată, persoanele private de libertate vor putea primi de la rude un pachet în plus faţă de numărul stabilit prin regulamentul de ordine interioară”, a declarat purtătorul de cuvînt al Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă, insp Gabriel Botezan. Preotul penitenciarului va oficia slujba de Înviere în capela din curtea închisorii.