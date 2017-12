Deţinuţii ar putea contribui la bugetul asigurărilor sociale

Deputaţii au adoptat, ieri, un proiect de modificare a Legii privind executarea pedepselor, potrivit căruia deţinuţii pot încheia contract de asigurare privind contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca prestată pe perioada executării pedepsei. Proiectul de lege, adoptat cu 266 voturi favorabile, prevede constituirea, în fiecare penitenciar, a unei comisii pentru stabilirea, schimbarea şi individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Conform noului act normativ, comisia are obligaţia să analizeze conduita persoanei condamnate şi eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare socială după executarea a opt ani în cazul pedepselor cu detenţie pe viaţă sau a unei pătrimi din durata pedepsei cu închisoarea, întocmind un raport care se aduce la cunoştinţa persoanei condamnate, sub semnătură. \"În cazul în care comisia apreciază că se impune schimbarea regimului de executare, sesizează judecătorul. În cazul în care comisia apreciază că nu se impune schimbarea regimului de executare, stabileşte termenul de reanalizare, care nu poate fi mai mare de şase luni\", se arată în proiect. Conform legii în vigoare, Comisia de resort are obligaţia să analizeze conduita condamnaţilor o dată la şase luni.