Deţinuţii învaţă dresajul câinilor

La sediul punctului de lucru din Medgidia al Asociaţiei „Save the dogs and other animals”, a avut loc, ieri dimineaţă, prima sesiune de instruire din cadrul proiectului „Un câine educat, un prieten minunat”. Programul face parte din protocolul de colaborare încheiat între Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă şi Asociaţia „Save the dogs and other animals”. „Proiectul are ca beneficiari un număr de cinci persoane private de libertate şi are ca obiectiv desfăşurarea unor activităţi care presupun interacţiunea om-animal în vederea reglării emoţionale, în scopul pregătirii persoanelor private de libertate pentru susţinerea examenului de atestare în meseria de asistent dresor, precum şi al pregătirii câinilor fără stăpân în vederea adopţiei”, se arată într-un comunicat de presă al Penitenciarului Poarta Albă.