Devenim mai deştepţi la bătrâneţe

Dacă aţi început să albiţi, nu vă impacientaţi. Sunt şi motive de bucurie: mintea umană se dezvoltă pe măsura înaintării în vârstă. De fapt, vârsta de mijloc ar putea fi vârful performanţei cerebrale, potrivit unui volum publicat de Barbara Strauch, editor la publicaţia „The New York Times”. Bazându-se pe cele mai recente cercetări în domeniu, Barbara Strauch arată în „The Secret Life of the Grown-Up Brain: The Surprising Talents of the Middle-Aged Mind, în traducere Viaţa secretă a creierului matur: Talentele surprinzătoare ale minţii la vârsta mijlocie” că teza conform căreia capacitatea creierului s-ar diminua la vârsta mijlocie este un mit.

Unul motivele pentru care, în această perioadă a vieţii, activitatea cerebrală este îmbunătăţită şi moduri prin care o puteţi aduce la cel mai bun nivel, este că materia cenuşie se extinde. În ciuda popularei concepţii conform căreia pierdem mii de celule din creier odată cu înaintarea în vârstă, cercetările arată că acestea continuă să se dezvolte pe parcursul vârstei mijlocii, între 40 şi 68 de ani, în special la nivelul învelişului neuronilor, numit mielină, care ajută la stabilirea unor conexiuni în vederea dezvoltării simţului de orientare. Pentru dezvoltarea neuronilor, sunt recomandate exerciţiile fizice, în special cele aerobice. Sportul îmbunătăţeşte circulaţia sângelui, inclusiv la nivelul creierului, ceea ce contribuie la regenerarea celulelor din girusul dinţat, o importantă zonă a creierului pentru procesele de memorare şi învăţare, dar şi a altor neuroni. Încercaţi să faceţi exerciţii aerobice, inclusiv să mergeţi în ritm alert, timp de 30 de minute pe zi.

În plus, este mai probabil să folosiţi ambele jumătăţi ale creierului. Înţelepciunea vârstei mijlocii nu se datorează numai experienţei, ci şi unor schimbări la nivelul creierului. Spre deosebire de tineri, care tind să-şi folosească doar partea dreaptă sau stângă a creierului, cei aflaţi la vârsta mijlocie tind să le folosească pe ambele. Astfel, pot judeca mai bine asupra unei situaţii şi desprinde mai repede concluzii. Cercetările arată însă că la această vârstă creşterea nivelului de glucoză din organism, asociată cu procesul normal de îmbătrânire, duce la inflamaţie, care afectează anumite părţi ale creierului, precum girusul dinţat, încetinind procesul cognitiv. Ajutaţi-vă mintea să rămână ageră reducând consumul de dulciuri şi consumând alimente precum cartofii dulci şi cerealele integrale, care combat creşterea glicemiei.

Nu în ultimul rând este posibil să gândiţi mai creativ. Se poate ca lobul frontal, responsabil cu concentrarea, să se micşoreze odată cu înaintarea în vârstă. Acest lucru înseamnă că atenţia vă va fi distrasă mai uşor şi veţi avea probleme cu amintirea unui nume. Pe de altă parte, mai puţină concentrare poate fi benefică, permiţându-vă să găsiţi soluţii mai creative la probleme. Studiile au arătat că o minte mai puţin concentrată poate fi mai creativă, deoarece este mai probabil să facă legături între idei ce nu par să aibă vreo legătură unele cu altele. Încercaţi să practicaţi activităţi care vă solicită mental cel puţin o dată pe săptămână pentru a vă menţine neuronii activi. Studiile au arătat că oamenii care au activităţi de petrecere a timpului liber ce implică procesarea de informaţii, precum lecţiile de pian sau învăţarea unei noi limbi străine, sunt de două ori mai puţin predispuşi la Alzheimer decât cei care nu au astfel de preocupări.