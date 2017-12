Dezastru fără margini în Oncologie!

Explicaţiile oficialilor guvernului portocaliu vizavi de dezastrul fără margini din Oncologie sunt de-a dreptul halucinante. Ei au precizat că nu se aşteptau la o criză de morfină (substanţă opioidă cu efect imediat în suferinţa bolnavilor de cancer aflaţi în fază terminală), aşa că nu au prevăzut o rezervă la care să se poată umbla şi în aceste situaţii. Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), Vasile Cepoi, a susţinut ieri, la Palatul Victoria, că autorităţile au fost luate prin surprindere de lipsa medicamentelor morfinice necesare tratamentului pacienţilor oncologici. “În rezerva MS există medicamente, dar pentru situaţii de calamităţi, deci inclusiv morfinice sub formă injectabilă. Nu ne-am gândit că ar putea să apară un astfel de hiatus în aprovizionare”, a spus oficialul. Întrebat cum este posibil să nu fie luată în calcul o asemenea situaţie, el a răspuns că „o astfel de situaţie nu a mai apărut până acum”. Cepoi a adăugat că de acum înainte, probabil, vor fi făcute rezerve şi pentru astfel de situaţii. Şi explicaţiile portocaliilor nu se opresc aici. De vină pare să fie firma „Mundipharma” - singurul producător de morfină din România - care a anunţat că se va retrage de pe piaţa noastră. Motivul invocat al retragerii este legat de întârzierile la decontarea medicamentelor, dar compania a invocat şi controversata taxă claw-back.

ŢIPETE DISPERATE… După ţipetele disperate ale bolnavilor, dar nu numai, guvernanţii au decis să se întâlnească într-o şedinţă de urgenţă, la finalul căreia au anunţat alocarea sumei de 750.000 de lei pentru procurarea medicamentelor, sumă care ajunge pentru aproape o lună. Cepoi a explicat că medicamentele care lipsesc acum de pe piaţă ar urma să fie achiziţionate prin „Unifarm” în regim de urgenţă şi distribuite în spitale, până când importurile se vor relua. Regimul de urgenţă este însă condiţionat de legislaţia privind regimul acestui tip de medicamente, a adăugat oficialul. „Unifarm a început demersurile necesare, sperăm ca în 2-3 zile să avem medicamentele. Importul făcut de Unifarm este o soluţie de avarie, având în vedere că cei trei distribuitori care aduc acum produsul pe piaţă nu mai au pe stoc produsele”, a spus Cepoi. Întrebat de unde vor fi aduse medicamentele, el a precizat că „dintr-un depozit de la un distribuitor dintr-o ţară vecină”. „Ungaria, Bulgaria, Polonia, o să vedem care este disponibil să ne ajute”, a spus Cepoi. El a explicat că „în urmă cu trei zile, „Mundipharma” a anunţat că se reorganizează, dar că în acest interval nu vor fi probleme. A fost însă creat un hiatus în aprovizionare, urmând ca în 10 -15 zile produsele să fie aduse pe piaţă. Mi s-a spus că este posibil ca în 3-4 zile să vină un import”, a mai arătat secretarul de stat. Până atunci, bolnavii aflaţi în fază terminală îşi vor blestema zilele că sunt nevoiţi să îndure suferinţa ce este cauzată de oameni iresponsabili, care nu dau doi bani pe durerea la care sunt supuşi de cumplita maladie care nu alege în funcţie de nicio preferinţă. În ediţia de ieri a cotidianului nostru am prezentat cazul preşedintelui Asociaţiei „Oncologic Rom” din Constanţa, Corina Alexandru, diagnosticată cu cancer. Ea a spus că a obosit să lupte cu sistemul, să lupte cu oameni care nu aud nimic şi ignoră pacienţii. În lipsa opioidului care alină suferinţa, ea a cerut să fie eutanasiată, întrucât nu vrea să sfârşească în chinuri. La rândul său, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România, Cezar Irimia, a declarat pentru ziarul „Telegraf” că în locul morfinei sunt date locurile de veci, terapia durerii la care sunt supuşi bolnavii de cancer fiind deja o practică în actuala guvernare. El nu a ezitat să-i catalogheze pe oficialii de la Guvern nesimţiţi şi indolenţi, regretând că l-a votat pe Băsescu, în speranţa că vor trăi... bine. Deocamdată, la Constanţa, potrivit managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Dan Căpăţână, situaţia este sub control, însă nu se ştie pentru cât timp, întrucât stocurile sunt limitate. La rândul său, şeful Clinicii de Oncologie Constanţa, dr. Dana Pleş, spunea că încă nu are reclamaţii din partea pacienţilor.

PSD REACŢIONEAZĂ LA SUFERINŢA OAMENILOR Vicepreşedintele Departamentului de Sănătate al PSD, Graţiela Drăghici, s-a referit, de asemenea, la dezastrul din oncologie. “Departamentul de sănătate al PSD îşi exprimă îngrijorarea cu privire la situaţia bolnavilor de cancer. Sunt 438.000 de pacienţi de cancer înregistraţi în România. Îi informăm pe ministrul Ritli şi pe premierul Ungureanu că bolnavii de cancer nu sunt nici leneşi, nici beţivi, ci grav bolnavi. În acest zile, decidenţii publici dispun pe banii cetăţenilor cine să trăiască şi cine să moară în România. Este un dezastru în oncologie. Morfina a dispărut şi pentru medicaţia de linia a doua, şi pentru citostatice, licitaţiile nu au fost nici măcar iniţiate, doarece Casa de Asigurări a virat cu întârziere banii. Singurul producător de morfină din România s-a retras de pe piaţă, argumentele producătorilor ne-au trimis la acţiunile acestui Guvern (taxa de claw-back, n.r.)”, a precizat ea.