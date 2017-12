DEZASTRU în politică. Românii și-au pierdut încrederea!

15:12:45 / 06 Noiembrie 2017

DEZASTRU ? NU ! E4STE O STARE NORMALA

Politica era ultimul domeniu in care inca nu se considera ca s-a ajuns la dezastru . In sfarsit , s-a aliniat si politica la nivelul celorlalte sectoare de activitate . C. Radulescu - Motru . scrie in opera sa ca Inca de la sfarsitul sec.19 democratia a inceput sa-si dea duhul . Din ce cauze ? Sa apelam la opera filozofului P.P.Negulescu care , in cartea ( trei volume ) " Destinul omenirii " aparuta in 1939 a scris un capitol despre democratie . din care citam ideile principale : " In regimul democratic , popoarele se guverneaza singure , - insa nu direct , ci indirect prin mandatarii sai . carora le incredinteaza aceasta sarcina , la alegeri . In teorie pare firesc si frumos . In practica insa se intampla cu totul altfel . Poporul nu stie in qlegeri nici ce vrea , nici pe cine alege . Cei mai multi alegatori sunt oameni simpli si inculti politic , care nu cunosc problemele si solutiile propuse de candidatii pe care trebuie sa-i aleaga . Iata de ce , scrie autorul , chiar si in tarile mai inaintate in cultura , alegerile se fac in conditii mai mult decat discutabile ,si dau de cele mai multe ori rezultate nesatisfacatoere . Candidatii , in majoritatea lor , nu cauta si nu vor sa -i lumineze pe alegatori asupra problemelor , ca sa stie sa voteze in cunostinta de cauza . Sunt unii care procedeaza asa dar n-au niciun succes , fiindca alegatorii nu numai ca nu pot sa-i inteleaga , dar n-au nici rabdarea sa-i asculte . De aceea , cei mai multi candidati fagaduiesc alegatorilor lucuri care sa-i poata ademeni , lucruri minunate irealizabile , iar alegatorii nepregatititi , fara experienta politica si insuficient sau rau informati , se lasa inselati .si amagiti , si dau voturile celor care fagaduiesc mai mult decat ceilalti . Dar fagaduielile nu sunt suficiente intotdeauna , si candidatii apeleaza la critica personala a adversarilor , ce ia forma calomniei . Se inventeaza pe seama lor , tot felul de ticalosii care pe moment sunt greu de controlat . Acest procedeu , oricat ar fi de neverosimil , lasa urme , creaza indoieli . De aici , spune autorul , caracterul de furt pe care-l iau deseori alegerile ,chiar si in tarile avansate . Un critic francez a afirmat ca " o alegere este astazi , in multe cazuri , un fel de talharie publica : unii smulg mandatele ca bandele de hoti care jefuiau altadata o diligenta . . . . si asa cum functioneaza sufragiul universal , prin dezgustul pe care-l inspira sau prin sentimentul imposibilitatii de a lupta , indeparteaza de viata politica tot ce poseda o valoare , demitate , respect de sine si de ceilalti ". Nivelul parlamentar a inceput de mult sa scada in toata Europa . Proudhon , cel care a afirmat ca proprietatea este un furt , a declarat , ca " " oamenii care ignora mai cu desavarsire starea unei tari , sunt mai totdeauna cei care o reprezinta ". Credem ca randurile de mai sus , ne ajuta sa intelegem in ce consta " dezastrul ".