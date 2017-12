Întîlnirea dintre reprezentanţii unităţilor sanitare, reprezentanţii caselor judeţene de asigurări de sănătate, direcţiilor de sănătate publică, dar şi cei ai sindicatului „Sanitas” a scos la iveală o disperare ieşită din comun din partea tuturor. Managerii de spitale se află în faţa unor situaţii greu de imaginat atunci cînd constată că banii abia dacă ajung pentru plata salariilor angajaţilor, reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate s-au săturat să tot întocmească referate peste referate la autorităţile din Sănătate pentru a semnala criza financiară, la fel ca şi cei ai direcţiilor de sănătate publică. „Se anunţă un dezastru naţional în Sănătate dacă nimeni nu intervine. Nu mai sînt bani nici măcar pentru o funcţionare pe sistem de avarie a unităţilor sanitare”, a declarat liderul „Sanitas” - filiala Constanţa, Nicolae Manea. În aceste condiţii, mai în glumă, mai în serios, sînt manageri de spitale care au declarat că nu vor avea de ales şi, la un moment dat, vor fi nevoiţi să tragă obloanele şi să plece acasă, iar bolnavii să caute singuri metode, în condiţiile în care nu mai sînt medicamente, materiale sanitare, aparatele defecte nu mai pot fi reparate etc.. În lipsa banilor, angajaţii spitalelor au ajuns să vină cu bani de acasă pentru a-şi procura unele materiale sanitare. „Nu o dată, nu de două ori am făcut chetă să cumpărăm unele produse, în ultima perioadă. A pus fiecare cît a avut. Nu putea să lăsăm bolnavii pe mesele de operaţii pentru că nu avem pansamente sau cine ştie ce alte materiale de lucru indispensabile actului medical”, declara, nu cu mult timp în urmă, un cadru medical al secţiei Ortopedie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Şi în restul ţării personalul medical a trecut prin astfel de situaţii. „Dacă le spui aparţinătorilor bolnavilor să cumpere medicamente, parcă nu ripostează prea rău, însă dacă-i trimiţi să cumpere unele materiale sanitare, de la pansamente şi leocoplast, explodează”, spunea, la rîndul său, un medic al SCJU. „La Constanţa se fac eforturi foarte mari, autorităţile locale s-au implicat de fiecare dată, însă parcă nu mai există soluţii”, a mai spus liderul „Sanitas”. Trei dintre spitalele constănţene se confruntă cu grave probleme. De exemplu la Spitalele Municipal Mangalia şi Orăşenesc Cernavodă salariaţii nu şi-au mai primit bonurile de masă încă din primăvara acestui an. Conducerea SCJU a reuşit să achite bonurile şi să le dea angajaţilor, însă nu are posibilitatea financiară să achite cel de-al 13-lea salariu şi nici primele de stabilitate. „Sînt drepturile oamenilor care lucrează în sănătate şi care au fost obţinute prin lege. Pînă acum am înţeles şi am fost cît se poate de înţelegători, însă vreau să spun că, în orice moment, oamenii sînt pregătiţi să ia parte la posibilele acţiuni de protest”, a mai declarat Nicolae Manea. Dacă pînă acum sindicatele se luptau cu reprezentanţii legali ai spitalelor pentru obţinerea drepturilor salariale, acum, sindicatele fac front comun cu cei care se află la cîrma unităţilor, în speranţa că aşa vor deveni o forţă mai mare şi vor reuşi să obţină un cîştig. Pînă atunci însă, mai este de aşteptat.

• Bolnavii, cu un picior în groapă…

În toate aceste condiţii, bolnavii au ajuns să fie cu un picior în groapă. De exemplu, liderul sindicatului Spitalului Judeţean de Urgenţă Cluj, Ovidiu Bîrlean, a declarat că blocul operator al unităţii Chirurgie funcţionează cu dificultate pentru că nu există materiale pentru a efectua intervenţiile. “Situaţia este foarte gravă, pentru că blocul operator, care este de fapt blocul principal al Spitalului Judeţean, a fost efectiv oprit în anumite momente din lipsa materialelor. Nu există tifon, nu există fire de sutură, nu există mănuşi, nu sînt bani pentru cumpărarea acestora. O perioadă s-au asigurat produsele prin contribuţiile doctorilor, ca să poată asigura urgenţa. A fost chiar o politraumă redirecţionată pentru că nu aveam cu ce lucra”, a afirmat Bîrlean. Şi exemplele pot continua. Sindicaliştii din Sănătate spun că un eventual calendar al protestelor în sistemul sanitar va fi stabilit la Bucureşti, în aceste zile.