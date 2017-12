Dezastrul de la Culmea a fost provocat de cablurile electrice

Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea“ au stabilit, după aproape două luni de cercetări, că incendiul care a făcut scrum, la sfârșitul anului trecut, șase case din satul constănțean Culmea a fost provocat de instalația electrică. Anchetatorii au descoperit mai multe improvizații, iar din probele adunate de la fața locului a reieșit că flăcările au fost declanșate de efectul termic apărut în urma suprasolicitării instalației electrice și izolării defectuoase față de construcție. Incendiul, în urma căruia 26 de persoane, printre care și 11 copii, au rămas fără case în prag de iarnă, a avut loc pe 14 noiembrie. „Am văzut că iese fum din spatele locuinței noastre. Am început să țip către vecini să fugă din case și am sunat la pompieri. Am fugit la mama, care avea casa mai aproape de locul în care a pornit focul, și am scos-o afară“, a declarat, la acea dată, Maria Huțanu, proprietara uneia dintre locuințele mistuite de jerbele de foc. Pompierii au intervenit în forță și au reușit să scoată din flăcări un bătrân care rămăsese blocat în casă. Câteva clipe mai târziu, în momentul în care starea pensionarului era evaluată de medici, o butelie a explodat aproape de camera în care acesta a fost găsit. Misiunea militarilor a fost una foarte dificilă, având în vedere că, în unele zone, stratul de smoală de pe acoperișuri depășea o grosime de 30 de centimetri.

HIDRANT DEFECT

Incendiul a fost stins abia după patru ore. Acțiunea pompierilor a fost îngreunată și de faptul că hidrantul de la intrarea în sat era defect, iar autospecialele au fost nevoite să meargă aproape doi kilometri pentru a lua apă. „Au intervenit patru autospeciale. Misiunea a fost dificilă din cauza amplasamentului caselor, care sunt, practic, lipite. Ansamblul are în componență nouă locuințe, iar șase au fost afectate de incendiu“, declara atunci purtătorul de cuvânt al ISU „Dobrogea“, Anca Chiriță.