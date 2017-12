Dezbatere privind revizuirea Constituţiei, la Camera Deputaţilor

Preşedintele Camerei Deputaţilor Roberta Anastase a declarat, ieri, că pe 30 ianuarie va avea loc, la Palatul Parlamentului, o dezbatere, sub patronajul său, pe tema revizuirii Constituţiei. Ea a arătat că va încuraja dezbaterile parlamentare pe teme de actualitate, la care să participe reprezentanţi ai societăţii civile, ai partidelor politice şi ai Executivului. Anastase a precizat că, în perioada 27 - 28 ianuarie, vor avea loc unele întîlniri cu reprezentanţii societăţii civile, fiind înscrise 170 de ONG-uri pentru astfel de discuţii. Ea a arătat că la aceste întîlniri cu ONG-urile ar urma să participe şi şefii comisiilor parlamentare. Comisia prezidenţială de analiză a regimului politic şi constituţional şi-a prezentat, miercurea trecută, raportul, la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, şeful statului a arătat că are zece opţiuni proprii în perspectiva unei revizuiri a Constituţiei. Băsescu a declarat că una dintre opţiunile sale în privinţa revizuirii constituţionale se referă la instituirea unui regim semiprezidenţial, fiind necesară clarificarea semiprezidenţialismului prin corelarea legitimităţii şefului statului cu pîrghiile pe care le are. În plus, şeful statului a declarat că mecanismul dizolvării Parlamentului trebuie să reprezinte un ultim recurs pentru încheierea crizelor, arătînd că nu va duce la sporirea autorităţii şefului statului, ci la capacitatea instituţiilor de a acţiona responsabil în momente de criză. El a mai spus că optează pentru instituirea sistemului parlamentar unicameral şi pentru eliminarea imunităţii parlamentarilor pentru fapte de ordin penal. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat, în replică, faptul că, în prezent, PSD este preocupat de găsirea unor soluţii la problemele economice şi sociale existente în perioada de criză, el precizînd că partidul nu crede că în acest moment agenda populaţiei cuprinde şi tema revizuirii Constituţiei. La rîndul său, preşedintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că raportul privind revizuirea Constituţiei este o îndepărtare a atenţiei opiniei publice de la problemele esenţiale, care nu vizează deloc cetăţeanul, ci reglemetarea raporturilor puterilor în stat în favoarea preşedintelui.