Dezbatere publică a coplăţii fără... sume!

Ministerul Sănătăţii (MS) a publicat, ieri, pe site-ul instituţiei, proiectul de lege al Sănătăţii, care abordează, evident, şi coplata, dar fără să prezinte, însă, cuantumul sumelor pe care trebuie să le plătească asiguraţii şi fără condiţiile în care se achită, care ar urma să fie stabilite prin hotărâre de Guvern. Şi asta chiar dacă tot omul de rând este interesat de cât va plăti pentru sănătatea sa. Conform proiectului de lege privind coplata, care aduce modificări Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cuantumul sumelor pe care asiguratul le va plăti pentru unele servicii din pachetul de servicii de bază, precum şi condiţiile în care sunt plătite acestea vor fi stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precizează MS într-un comunicat. De asemenea, suma maximă reprezentând coplata asiguratului într-un an calendaristic va fi stabilită ulterior, prin hotărâre de Guvern. Tot potrivit MS, coplata este un moderator în accesarea serviciilor medicale din pachetul de servicii de bază şi reprezintă contribuţia personală la plata acestor servicii.

SPECIALIŞTII MINISTERULUI CRED CĂ NOUA MĂSURĂ VA DUCE LA O MAI BUNĂ ADRESABILITATE A POPULAŢIEI CĂTRE SISTEMUL DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ, LA ÎMBUNĂTĂŢIREA FINANŢĂRII SISTEMULUI DE SĂNĂTATE ŞI LA REALIZAREA UNUI CONTROL ÎN CEEA CE PRIVEŞTE NEEFECTUAREA SERVICIILOR, REDUCEREA PLĂŢILOR INFORMALE, ASIGURÂNDU-SE ASTFEL CREŞTEREA CALITĂŢII ASISTENŢEI MEDICALE.

De asemenea, coplata „va optimiza circuitul pacientului în sistem şi va fi un mecanism care va reduce utilizarea nejustificată a unor servicii din sistem”, ca de exemplu accesarea serviciilor spitaliceşti. În nota de fundamentare a proiectului se precizează că introducerea tichetului moderator de sănătate pentru coplata unor servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate are ca scop creşterea resurselor financiare la nivelul sistemului care să conducă la cointeresarea furnizorilor din sistemul de sănătate pentru a asigura servicii eficiente şi de calitate. În acest fel vor fi alocate mai judicios fondurile astfel rezultate, respectiv către acele segmente ale sistemului care sunt efectiv solicitate pentru acordarea serviciilor de îngrijire a sănătăţii, se arată în proiect. MS a precizat că introducerea mecanismului de coplată prin tichetul moderator pentru sănătate reprezintă una dintre principalele clauze ale angajamentului financiar pe care Guvernul României l-a încheiat cu FMI şi Banca Mondială în 2009. Nu în ultimul rând MS a adăugat că emiterea proiectului de act normativ este necesară întrucât cel vechi nu poate funcţiona, luând în considerare faptul că venitul net anual realizat a sumei stabilite drept coplată poate fi determinat numai la finele anului, fără a se putea cunoaşte cu exactitate care este nivelul coplăţii în cursul anului respectiv, faptul că la actualele categorii de persoane scutite prin lege de coplată s-ar adăuga şi alte persoane care nu realizează venituri, dar plătesc contribuţia de asigurări de sănătate, cât şi faptul ca aceasta ar putea determina discriminări in rândul pacienţilor. Prin proiectul de act normativ se stabileşte ca atât nivelul coplăţii pentru serviciile medicale, cât şi suma percepută drept coplată în cursul unui an să fie stabilite prin hotărare de Guvern. Conform legii, de la coplată sunt scutiţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă. De asemenea, sunt scutiţi de la coplată bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de MS, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, precum şi pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 de lei pe lună.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Vasile Cepoi, a explicat doar că “vor fi sume fixe şi mici, care nu necesită monitorizare, aşa cum prevede forma actuală a coplăţii, deoarece monitorizarea presupune infrastructură, care de asemenea, necesită fonduri suplimentare”. Ministrul Sănătăţii, Ladislau Ritli, a precizat, la începutul lunii martie, că suma care reprezintă coplata ar putea fi jumătate din venitul minim sau chiar mai mică.