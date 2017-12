Primăria Medgidia îi invită, astăzi, pe locuitorii din municipiu să participe la dezbaterea publică ce are ca temă aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru amenajarea unei baze piscicole pentru pescuit sportiv în zona de vest a oraşului. Dezbaterea se va desfăşura în sala Casei de Cultură IN Roman de la ora 17.00. Potrivit Primăriei, suprafaţa pe care se va amenaja baza piscicolă este de aproximativ 20 de hectare, iar investiţia are rolul de a valorifica potenţialul piscicol al zonei.